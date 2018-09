Wat schotel je je schoonzoon voor als hij voor het eerst komt eten?

We spelen dagelijks rollen. Soms zijn we opvoeder, soms iemand die een standje krijgt, soms werknemer, coach, buur, geliefde, kind, vriend, jongste, oudste, ex, leidinggevende, noem maar op. Al die verschillende rollen samen bepalen wie we zijn. Vaak nemen we rollen tegen wil en dank aan, omdat die voortvloeien uit andere. Bijvoorbeeld de rol van schoonzoon of schoondochter. Of schoonvader en schoonmoeder.



Als ouder ontkom je er niet aan die rol ooit te moeten spelen. Weinigen zullen zich verheugen om langs te gaan bij de ouders van de persoon op wie hij of zij toevallig verliefd is geworden, zoals ook ouders op hun beurt niet op voorhand zullen kwispelen om kennis te maken met het sujet dat hun geliefde kind gelukkig moet maken.



Wim Sonneveld had daar vroeger een aardige conference over, waarin hij in een rol als vader over zijn dochter en schoonzoons zei: ‘En dan komen de jongens. De natuur moet z’n loop hebben, dat ken ik billijken. Ik weet het nog goed. Ze was 14. Toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo: een gluiperd van het zuiverste water. Ene Harrie. Ik droom nog weleens van ’m als ik zwaar heb getafeld.’



Sonneveld ontwikkelde de tactiek om een schoonzoon, wanneer deze hem niet beviel, uitvoerig op te hemelen bij zijn dochter. ‘Heel link, ik prees hem regelrecht het graf in. Maar ja … Harrie gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nikkie komt. En allemaal mee-eten! O, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen.’