Water saai? Niet als je het met een twist drinkt

Veel drinken is belangrijk: tussen de 1,5 tot 2 liter moeten we dagelijks zien te pakken. Naast koffie en thee is water voor veel mensen een belangrijke manier om vocht binnen te krijgen. Voor wie weleens iets anders wil: drie recepten voor water met smaak.

1 Braam, sinaasappel en gember (koud)

Ingrediënten: 10 bramen, 1 sinaasappel, 3 cm verse gemberwortel, 1,25 l water ijsblokjes (optioneel)

Bereiding: Prak de bramen in een kleine kom met de bolle kant van een lepel iets fijn. Schraap het fruit met al het sap in een grote kan. Rasp de schil van de sinaasappel, snijd in schijfjes en voeg de rasp en schijfjes aan de kan toe. Snijd de gember in dunne plakjes, en voeg aan de kan toe. Schenk er het koude water bij en laat minstens 2 uur trekken in de koelkast. Serveer eventueel met ijsblokjes voor extra verfrissing.

Braam, sinaasappel en gember.

2 Kardemom en sinaasappel (warm)

Ingrediënten: 6 kardemompeulen, 1 sinaasappel, 500 ml kokend water

Bereiding: Kneus de kardemompeulen in een vijzel zodat de geur vrijkomt en doe ze in een kleine theepot. Snijd de sinaasappel doormidden en pers het sap van één helft uit in de theepot. Snijd de andere helft in plakjes en voeg ze bij de andere ingrediënten. Schenk er het kokende water bij en laat 5 minuten trekken.

Kardemom en sinaasappel.

3 Komkommer, limoen en koriander

Ingrediënten: 2 limoenen, ½ komkommer, plus extra om te serveren (optioneel) 6 takjes koriander, plus extra om te serveren (optioneel) 1,25 l water ijsblokjes (optioneel)

Bereiding: Snijd 1 limoen in dunne plakjes en doe ze in een grote kan. Pers de tweede limoen uit in de kan. Snijd de komkommer met een dunschiller in lange linten en voeg ze bij de limoen. Voeg de koriander toe en schenk er het koude water bij. Laat minstens 2 uur trekken in de koelkast. Serveer eventueel met een komkommerlint en een takje koriander in elk glas.

Deze drie drankjes komen uit het boek Infused water. 50 verrassende waterdrankjes van Georgina Davies dat net is verschenen (Good Cook, €13,50).

Komkommer, limoen en koriander.