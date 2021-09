Watermeloen snijden is makkie met deze methode

Koken & eten Nederland wijnland? ‘Wie weet drinken we over tien jaar Nederland­se chardonnay’

21 september Nederland wijnland? Daarvoor wordt er te weinig geproduceerd, laat staan geëxporteerd. Toch groeit het aantal druiventelers in snel tempo: de laatste vijf jaar zelfs met 82 procent. ,,Wie weet drinken we over tien jaar wel Nederlandse chardonnay.’’