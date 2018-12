‘We bezorgen morgen 85.000 pizza's’

Het ergste dat morgen kan gebeuren? ,,Als het gaat ijzelen of er ligt sneeuw, dan hebben we wel een probleem. Of een stroomstoring, dan kun je helemaal niets meer. Als het glad is, willen mensen nog wel komen ophalen.” In zijn tijd als franchisenemer ging het bij Misja Vroom - nu ceo van het bedrijf - een keer flink mis. Een veger en blik waren in de oven beland, waardoor de oven moest worden gerepareerd. ,,Net voor openingstijd was het opgelost.”

Speciale bezorger

Aan zulke rampscenario’s op de drukste dag wil Vroom niet denken. Dan praat hij liever over hoe leuk Nieuwjaarsdag zal worden. Vanuit 269 keukens gaan naar schatting 85.000 pizza's naar klanten die liever niet zelf achter de pannen kruipen op de eerste dag van het jaar.



,,Het is een leuke dag. Er zijn altijd mensen die vragen of de bezorger gezellig mee-eet of klanten die vragen om die ene speciale bezorger omdat ze eindelijk de moed hebben om te zeggen dat ze die leuk vinden.”

Quote Studenten vinden het ook leuk op zo'n dag te werken Misja Vroom Een pizzahuwelijk is daar nog niet uit voortgekomen, meldt Vroom. ,,Als dat gebeurt, hang ik aan de bel.” Een paar jaar geleden was er wel een bezorger in Amerika die zich zorgen maakte over een klant die een paar dagen achtereen niet had besteld, terwijl ze dat normaal altijd wel deed. ,,Die mevrouw bleek te zijn gevallen en door die oplettende collega is ze gered. Daar zie je dat lokale verbondenheid nog bestaat.”



Op de drukste dag (‘Koningsdag is ook een topper hoor, net als Hemelvaart’) zijn alle roosters vol: zo'n 6.000 personeelsleden van het pizzabedrijf zijn continu aan het werk. Zo'n 3.500 bezorgers fietsen, brommen, lopen en rijden de pizza's naar hongerige klanten. ,,We werken veel met studenten, die vinden het ook leuk op zo'n dag te werken. Met z'n allen de schouders eronder.”

Volledig scherm De populairste keuze op Nieuwjaarsdag: pepperonipizza. © Domino's Pizza De pizza die het vaakst op de bestelbon terechtkomt: de pepperoni. ,,De margharita met kaas is ook populair voor mensen die weer in het land der levenden willen komen na oudejaaravond”, zegt Vroom. Bij een pizza hoorde vroeger altijd cola, maar alcoholvrij bier gaat tegenwoordig ook vaak mee met de bezorger. ,,Je ziet wel verschuivingen. Zo bestellen mensen nu vaker water.”



De bezorgmarkt is in een kwart eeuw enorm veranderd, ziet Vroom. ,,Ergens in 2003 gingen supermarkten massaal open op zondag. Tot die tijd was zondag de allerdrukste dag. Nu is de bezorgmarkt enorm ontwikkeld. Mensen vinden het leuk om te kiezen. Bij bestellingen hebben wij minimaal één pizza maar er zitten vaker kipproducten bij en stokbrood.”

Heeft Domino's last van de toegenomen concurrentie? Volgens Vroom niet, omdat niet alleen het aantal aanbieders toeneemt, maar ook de vraag enorm groeit. ,,Wij hebben zestig jaar ervaring wereldwijd en bijna dertig jaar in Nederland. Dat is een flinke voorsprong. Over precieze cijfers mag ik niets zeggen, maar onze omzet groeit al zes jaar met dubbele cijfers of double digits, zoals dat heet.”



Wat eet hij zelf morgen? ,,Bij mij is geen Domino's in de buurt. Als ik iets ga eten, is het pizza als het aan mij ligt. Maar het kan ook een boterham worden.”