We dénken vooral dat we genoeg groente eten

Rib eye met gepofte zoete aardappel

11:11 Doe eens gek, geniet van het leven. Waarom zou je een goede steak alleen in het weekend eten als dit supersnel en lekker doordeweeks te bereiden is. Een rib eye is een van de weinige items die liever uit de pan dan van de grill wordt gegeten. In een pan, liefst van gietijzer, bakken levert namelijk de perfecte krokante korst die met een medium-rare binnenkant echt goddelijk is. Kies voor een steak van een goed ras en je hebt voor de smaak geen saus meer nodig.