Het begon met schijfjes gember in de thee, nu zit gemberbier in de lift. Logisch, zegt foodtrendwatcher Esther Haanschoten. ,,We zijn op zoek naar producten met natuurlijke ingrediënten.’’ Er is steeds meer keus.

Eerst had je alleen het oude vertrouwde Bundaberg. Het gemberbier (zonder alcohol) uit Australië is al jaren in ons land te koop. Ginger ale, de Amerikaanse versie, raakte in zwang tijdens de drooglegging in de jaren 30. Het lijkt wel of Nederland nu klaar is om het drankje te omarmen, want het aanbod van gemberlimonades groeit gestaag.

Zonder alcohol

Volledig scherm Jumbo verkoopt naast Bundaburg ook Old Jamaica en het aanbod bij Albert Heijn behelst naast die twee merken ook nog de merken Belvoir en Grace. Allemaal zonder alcohol. ,, We zien een stijging van de verkoop van producten met gember’’, aldus een woordvoerder van AH, die geen verkoopcijfers kon geven.

Volledig scherm De hype begon ermee dat we gemberthee gingen maken, schijfjes gember die je trekt in heet water, zegt foodtrendwatcher Esther Haanschoten. Albert Heijn ziet dat ook aan de kassa. Het afgelopen jaar steeg de verkoop van stronkjes gember met 20 procent. ,,Gemberthee is goed voor je maag en voor je spijsvertering. Het werd ook hip om een gembershot te nemen, een shotje met een geconcentreerde hoeveelheid gember erin. Vooral de jongere generatie is bezig om goed op de gezondheid te letten.’’

Dat vertaalt zich ook in nieuwe drankjes, die een alternatief vormen voor de frisdranken die bomvol suiker zitten. ,,Gemberbier is een volwassener drankje, met een complexere smaak’’, aldus trendwatcher Haanschoten. Naast de bekende merken zijn ook Gosling’s Gingerbeer, Fever Tree, Thomas Henry, Fentimans en East Imperial te koop in ons land. Supermarktketen Marqt heeft ook Cawston Press ginger beer en daarnaast een sprankelend waterdrankje met gembersmaak van het merk Whole Earth.

Moscow Mule

Gemberbier waaide volgens Haanschoten over uit Londen en New York, waar het spul vooral wordt gebruikt voor een cocktailhit Moscow Mule. ,,Dat maak je met gemberbier, wodka en munt. Het is ontzettend populair in de Verenigde Staten.’’

Volledig scherm © Shutterstock