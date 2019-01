We eten minder vlees en meer groente, als de presentatie maar goed is

Voor het onderzoek pasten vier typen restaurants het menu aan zonder dat gasten hiervan op de hoogte waren. Bedrijfskantines (onder andere Shell en KPN), een self-service restaurant (op Utrecht Centraal), een à la carte restaurant, een self-service restaurant en een all you can eat-buffet (Van der Valk). In totaal kregen 2300 gasten het oude, of nieuwe gerecht met meer groente.