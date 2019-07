We eten nog steeds te weinig vezels: vijf tips om daar iets aan te doen

Eerst de feiten: we eten minder vezels dan goed voor ons is. De Maag Lever Darm Stichting concludeert dat na een analyse van het eetpatroon van Nederlanders via de site Hoegezondisjouwbuik. Uit de gegevens van 2018 blijkt dat we structureel te weinig vezels binnenkrijgen.



Eigenlijk moeten vrouwen 30 gram per dag aan vezels eten. Voor mannen is de advieshoeveelheid van het Voedingscentrum 40 gram. Dat klinkt als niet veel, maar de meeste mensen komen daar niet aan. Uit de eetgewoonten van de 18.500 respondenten blijkt dat mannen gemiddeld tot 22 gram komen. Vrouwen krijgen gemiddeld 18 gram binnen.

Volkorenbrood

Mannen hebben wel een kleine inhaalslag gemaakt. Ze zijn ten opzichte van twee jaar ervoor meer volkorenbrood gaan eten. ,,Twee jaar geleden gaf 60 procent van de mannen aan primair voor volkoren te kiezen, nu is dat 68 procent’’, aldus de woordvoerder van de stichting. ,,Ter vergelijking: vrouwen geven in 77 procent van de gevallen aan volkorenbrood als eerste keuze te hebben. We merken dat veel mensen niet weten dat bruin brood nog veel wit meel bevat, daarom bevelen we volkoren aan.’’

Quote Friezen eten veel linzen, bonen, gerst, aardappe­len en rogge Maag Lever Darm Stichting Er zijn regionale verschillen, zo blijkt uit de analyse. Van alle provincies doen Friezen het het best als het gaat om vezelrijk eten. Zij eten veel linzen, bonen, gerst, aardappelen en rogge. Friezen eten bovendien het vaakst de aanbevolen twee stuks fruit op een dag, volgens de stichting. Net als in Friesland staan ook in Gelderland en Drenthe vaak aardappelen, volkorenpasta en zilvervliesrijst op het menu. De Limburgers zijn de hekkensluiters. Zij eten gemiddeld het minste volkorenbrood in vergelijking met andere provincies en komen ook het minst vaak aan twee stuks fruit per dag.

Poepen

Waarom die vezels zo gezond zijn? Het Voedingscentrum meldt dat het eten van vezelrijke producten het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Verder hebben mensen die veel vezels eten een 15 procent kleinere kans op diabetes type 2 en darmkanker dan mensen die weinig vezels eten. Hoe meer vezels men eet, hoe lager het risico lijkt te zijn. Vezels zijn belangrijk om de darmen gezond te houden: je gaat er goed van poepen.

Hoe zorg je voor voldoende vezels in je voeding? In het algemeen geldt dat als je veel planten en plantaardige producten eet, je sneller aan de geadviseerde hoeveelheid komt.

1 Eet 250 gram groenten per dag. Vooral peulvruchten zijn vezelbommetjes. Neem komkommer, paprika of wortel mee als tussendoortje.



2 Eet 200 gram fruit per dag.



3 Eet elke dag een handje noten, zaden en pitten. Die bevatten naast veel vezels ook veel gezonde vetten.



4 Wissel om: kies vaker volkorenbrood in plaats van wit of gewoon bruin. Neem vaker zilvervliesrijst in plaats van witte.



5 Maak je ontbijt vezelrijk met een paar lepels havervlokken en lijnzaad. Die bevatten veel vezels.