‘We eten veel te veel suiker. Laten we onze voeding ontzoeten’

Koken & eten Josh begint 'restaurant’ en laat Deliveroo doodleuk zijn opwarmhap bezorgen

10 september Een Britse YouTuber begon een 'restaurant’ in opwarmmaaltijden in zijn eigen keuken om te kijken of hij doodgewone magnetronmaaltijden, die hij bij een supermarkt had gekocht, bezorgd zou kunnen krijgen via Deliveroo. Dat lukte, zonder een enkele check op onder meer hygiëne.