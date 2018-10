'We gaan de Duitsers in de pan hakken, daarom een Duits gerecht'

Zaterdagavond speelt het Nederlands Elftal tegen Duitsland en dat bracht me in gedachten terug naar een culinaire Duitse uitspatting die zijdelings ook met voetbal te maken had. Drie jaar geleden bedachten we om op de terugweg van een vakantie in Scandinavië een nacht door te brengen in Hamburg.



In Zweden googelde ik naar een betaalbare slaapplaats en ik vond een beschikbare familyroom in een homovriendelijk hotel in de wijk St. Pauli, toevallig het stadsdeel van mijn favoriete Duitse voetbalclub.



Quote Ik had begrepen dat het met die rosse buurt van Hamburg tegenwoor­dig wel meeviel Ronald Giphart

‘Heb je gezien dat het op de Reeperbahn ligt?’ vroeg mijn vrouw, toen we het hotel naderden. Dat had ik inderdaad gezien, maar ik had begrepen dat het met die rosse buurt van Hamburg tegenwoordig wel meeviel. De voormalige hoerenstraat was vandaag de dag vooral een grootsteeds Valkenburg waar je - net als over de Amsterdamse Wallen - rustig kon rondlopen met een gezin.



Even hielden we vol dat dit ook echt zo was. Bij een kledingzaak kochten we voor mijn jongste zoon een shirt van St. Pauli, de voetbalclub uit de 2e Bundesliga die als bijnaam ‘Freudenhaus der Liga’ heeft. Hun logo is de Totenkopf van een piratenvlag, omdat St. Pauli bekend staat als een linkse, tolerante, antifascistische club van rebellen (en dus de sympathiekste vereniging van Duitsland).



Omdat de sfeer op de Reeperbahn voor kinderen toch wat te druistig en grimmig was, besloten we in een aanpalende straat op zoek te gaan naar een restaurant. Al binnen een minuut liepen we tegen een restaurant aan genaamd Freudenhaus St. Pauli, waar we - gelet op het nieuwe tenue van mijn jongste zoon - natuurlijk wat moesten eten.

Quote Zijn we nu in een bordeel? Oudste zoon van Ronald Giphart

‘Wat betekent Freudenhauseigenlijk?’ vroeg mijn oudste. Mijn vrouw probeerde het woord te vertalen als ‘huis van vreugde’. Voor de zekerheid zocht ik het op. ‘De letterlijke betekenis is huis van plezier,’ zei ik, ‘maar de gangbare term is bordeel.’ ‘Zijn we nu in een bordeel?’ vroeg mijn oudste verheugd. Zo zag de uitspanning er niet uit. Gelukkig liep er een Nederlandse oberkelner rond, die ons kon uitleggen dat de naam een knipoog was naar de geschiedenis van de buurt. ‘Wij vertalen het als dat we een huis zijn waar we culinaire bevrediging bieden’, zei hij. ‘Ein Haus der Gaumenfreuden, oftewel een plek van gastronomische hoogstandjes.’



Nou, en dat viel inderdaad zeker niet tegen. Ik zal er niet voor omrijden, maar voor wie om wat voor reden ooit in de buurt van de Reeperbahn moet zijn, is dit huis van plezier echt een aanrader.