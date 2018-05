We gaan meer betalen voor ons glaasje rosé

Quote Wat geeft dan meer een vakantiege­voel dan een glas rosé? Marnix Engels Tegenvallende oogsten in Frankrijk van vorig jaar zorgen voor schaarste van luxe rosé uit de Provence. Er zijn domweg minder flessen beschikbaar en dat drijft de prijs op. ,,Stel je hebt een chateau waar je 100.000 flessen wijn produceert, dan houdt dat een keer op. Je kunt niet meer maken'', legt Marnix Engels, makelaar en taxateur in wijn, uit. ,,Het merk Côte de Provence is bovendien beschermd, dus er zit een limiet aan wat je kunt leveren als producent.''

,,Rosé is hartstikke hot'', aldus Engels. ,,Het is een hype. Iedere Amerikaanse vrouw is dol op dat zachtroze drankje, dus de vraag is enorm toegenomen. We merken dat ook de afgelopen weken waarin we warme dagen hebben gehad: wat geeft dan meer een vakantiegevoel dan een glas rosé?''

,,Het klopt dat de aanvoer lager is'', zegt Anoesjka Aspeslagh namens slijterijketen Gall & Gall. ,,We merken dat er minder rosé beschikbaar is. In de Provence, maar ook uit de andere werelddelen waar rosé wordt geproduceerd, is minder beschikbaar dan we zouden willen.''

Het zorgt voor hogere prijzen, merkt Engels nu al. Rosé uit de Provence is al niet goedkoop: de prijs van een fles kan oplopen tot zo'n 18,50 euro in de winkel. En hoe krapper de voorraad is, hoe hoger de prijs. ,,Wij zullen minder met aanbiedingen komen'', zegt Aspeslagh. ,,Want als we een aanbieding hebben, dan gaat het extra hard. We willen zorgen voor voldoende beschikbaarheid, om teleurstellingen te voorkomen.'' Ja, de klant zal meer betalen, erkent de Gall&Gall-woordvoerder. ,,Maar wij nemen een deel van de prijsstijging voor onze rekening.''

In de wijnsector wordt nu al slim ingespeeld op de reusachtige vraag naar rosé. Aangezien een château maar een beperkte hoeveelheid 'nat sap' kan maken, ontstaan er steeds meer merken rosé die niet meer van één landgoed komen, maar van een serie wijngaarden. Populaire voorbeelden daarvan zijn de merken Whispering Angel en Miraval. Die herkenbaarheid vinden rosédrinkers prettig, weet Engels. ,,Het is voor consumenten gemakkelijker om te onthouden dan de namen van al die châteaux.'' Voor roséproducenten betekent dit dat men geen Provencerosé, maar toch prima wijn toch aan de man kan brengen. ,,Het gaat bij sommige merken om miljoenen flessen. Dat kan alleen maar door blends te maken.''

Deze truc maakt het aanbod groter, maar een wijndrinker kan niet meer herleiden waar het spul in zijn glas vandaan komt. Aanpalende gebieden aan de Middellandse Zee schakelen ook vaker over op rosé. Neem de Languedoc. Engels: ,,Die streek gaat ook van de toegenomen belangstelling voor rosé profiteren. Maar de kwaliteit zal nooit hetzelfde zijn.'' Dat heeft te maken met 'terroir', de unieke eigenschappen die een wijngaard heeft als het gaat om ligging, klimaat en vooral: de mineralen in de grond. De hoge kwaliteit is ook een kwestie van techniek. ,,In de Provence zet men steeds meer technische snufjes in om de wijn zo licht mogelijk te maken, bijna grijs. Met tri optique kan elke afzonderlijke druif worden beoordeeld en kunnen rotte exemplaren eruit worden gehaald.''

Relativerende woorden zijn er ook: Australië, Chili en Zuid-Afrika maken ook gewoon nog steeds lichtroze wijntjes. ,,Rosé wordt in de hele wereld gemaakt'', zegt wijnexpert Gert Crum. ,,In het voorjaar was er veel vorst en hagel en dat reduceerde de oogst op sommige locaties maar de productie in het Middellandse Zeegebied was redelijk normaal. Er is geen echte schaarste. Tussen 1 juni en half juli komen er bovendien alweer rosé's uit Chili en Zuid-Afrika.''

Andere landen aan de Middellandse Zee produceren ook roséwijnen en die zijn ook goed, zegt Crum. ,,De rosé uit de Provence is razend populair geworden en is tegenwoordig bijna transparant, vin gris noemen ze dat. Maar er is veel meer. De Spaanse rosé's is hooguit wat moeilijker omdat die donkerder is. Dat is modeafhankelijk, maar consumenten vinden die onaantrekkelijk. Maar je hebt ook de Italiaanse rosé. Nee, we komen de zomer wel door.''

