We kopen meer en duurder eten

De omzet van de foodwinkels steeg in 2017 met 3,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus het statistiekbureau. De groei is grotendeels op het conto van supermarkten te schrijven, aangezien de omzet van die sector met 3,5 procent groeide in 2017, terwijl de omzet in foodspeciaalzaken zoals bakkers, slagers , viswinkels en slijters slechts 0,5 procent steeg. Er zijn ook meer winkels bijgekomen die iets met voeding doen. Die toename is zowel bij de speciaalzaken als bij de supermarkten.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij CBS, is de aantrekkende economie de drijfveer voor de stijgende omzet. ,,Dankzij de banengroei hebben consumenten meer te besteden, en dat doen we ook massaal. De consumptie is het afgelopen jaar weer gegroeid, vooral in de detailhandel. Het volume is nu ook weer boven het niveau van voor de crisis; dat is de omzet gecorrigeerd voor prijsontwikkeling. Dat betekent dat we meer en/of betere producten zijn gaan kopen.''