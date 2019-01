Slechte impulscontrole

Volgens voedingspsycholoog Diana van Dijken zijn mensen gevoelig voor het doen van impulsaankopen bij de kassa. ,,Dat het lastig is om weerstand te bieden zit hem in twee dingen. Enerzijds sta je te wachten bij een kassa waar ook snoepgoed staat uitgestald. De kans is groot dat je aandacht getrokken wordt door alle snacks. Het ligt ook nog eens binnen handbereik. Dit zorgt ervoor dat je bewust nee moet zeggen en mensen zijn daar niet altijd even goed in. Anderzijds is het product wat er ligt lekker en goedkoop. Er ligt een reep voor 80 cent en je denkt: waarom niet?’’