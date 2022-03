We krijgen 29 klontjes suiker per dag binnen, hoe erg is dat?

Voedingswetenschapper Guido Camps (Universiteit Wageningen) vertelt dat suiker allereerst vooral een energiebron is. Het helpt je om in actie te komen.



,,Volgens de WHO mag je per dag het equivalent van ongeveer veertien suikerklontjes binnenkrijgen. Het gaat dan natuurlijk niet letterlijk om die blokjes suiker, maar over wat je omgerekend uit je voeding haalt. De gemiddelde Nederlander eet meer dan dat, en komt uit op 29 klontjes per dag.’’ Dat is een probleem, want het overschot aan suiker dat je binnenkrijgt, wordt, als je het niet verbruikt, omgezet in vet.