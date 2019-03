‘We moeten af van die cultuur van 200 gram vlees per persoon’

McDonald’s: 10 procent meer omzet dankzij thuisbezor­gen, luxe koffie en ontbijt

6:00 McDonald’s boekt opnieuw excellente groeicijfers in Nederland. De fastfoodgigant kreeg vorig jaar 7 miljoen bezoekers meer over de vloer in de bijna 250 restaurants, een toename van 4,6 procent. De omzet steeg met ruim tien procent naar 896 miljoen euro.