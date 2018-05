We nemen voortaan een Eberhardje bij de koffie

Koken & etenVanaf zaterdag heeft Amsterdam een eigen koekje: het Eberhardje. Het koekje is vernoemd naar de populaire oud-burgemeester Van der Laan, die op 5 oktober vorig jaar is overleden.

Het koekje draagt bij aan de laatste opdracht die de burgemeester zijn stadsgenoten gaf: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'. Het idee voor het het eerbetoon vindt zijn oorsprong kort na het overlijden van de oud-burgemeester. Creatief ondernemer Résalieke Vlieger wilde na het lezen van zijn afscheidsbrief bijdragen aan de opdracht van van der Laan. ,,Ik zocht naar iets kleins, liefs voor de echte Amsterdammers. Waar ze dagelijks mee te maken hadden en het koekje bij de koffie, een moment van samenzijn, leent zich hier perfect voor. Toen kwam ik op het Eberhardje, een hartvormig koekje met de drie Andreaskruisen centraal.''

Vlieger kwam via via in contact met Nico Meijles, eigenaar van Holtkamp Horeca en hij deelde haar sentiment. Samen wilde zij iets dierbaars en laagdrempeligs creëren, als ode aan de oud-burgemeester van Amsterdam. Weduwnaar Femke van der Laan was ook ontroerd door het initiatief en hierdoor geraakt het proces in een stroomversnelling.

Want terwijl Meijles met oud-eigenaar Cees Holtkamp het recept van het Eberhardje ontwikkelde, regelde Vlieger de vormgeving, website, PR, de oprichting van de nieuwe stichting en de verdere communicatie. ,,Het is vandaag drie weken geleden dat we voor het eerst contact hadden'', aldus Vlieger. ,,Maar het is zo snel gegaan omdat ik het eerste koekje met Bevrijdingsdag wilde serveren. Sinds gisteren is het receptuur ook pas echt klaar. Het Eberhardje is een roomboterkoekje met een vleugje vanille, heel lekker en moeilijk te weerstaan.''

De Stichting ‘Eberhard voor Amsterdam’ werd hiernaast ook in het leven geroepen. De stichting heeft als doel het (mede)financieren van activiteiten gericht op het verbinden van mensen in Amsterdam. Een deel van de opbrengst van de koekjes zal dan ook naar de stichting gaan. Per verkochte kilo koekjes doneert Holtkamp Horeca namelijk 2,50 euro aan de stichting.