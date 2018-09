Weinig mis met mononatriumglutamaat

Volledig scherm Afgekocht 04-06-2018 UTRECHT - Ronald Giphart. Deze columns gaan over 1. Jacques Hermus: Het Wilde Eten, 2. Kookboek Dirkjan met zijn zoon Lasse, 3. ve-tsin (wit poeder), 4. Empenades, 5 frikandelcarpaccio. FOTO SHODY CAREMAN

We leven in tijden waarin discussies snel escaleren en nuchterheid niet meer lijkt te bestaan. Migratiepolitiek, man/vrouw-relaties, broeikaseffect, inentingen en faunabeleid: gesprekken lopen meestal direct uit de hand. Ook de gastronomie kent dit soort gevoeligheden. Wie meepraat over vleesminderen, alcoholconsumptie, gluten of jagen kan rekenen op woedende reacties in de mailbox of op social media.

Neem mononatriumglutamaat (afgekort MNG, oftewel ve-tsin, oftewel E621), een stof die het lichaam zelf aanmaakt en die voorkomt in moedermelk. Het komt in veel ingrediënten voor, bijvoorbeeld in tomaten, rode wijn, pinda’s, koffiepoeder, Parmezaanse kaas, maggi en sojasaus. Het wordt tegenwoordig ook vaak kunstmatig toegevoegd (bijvoorbeeld in chips en vleeskruiden).

Zes weken geleden schreef ik een column over het gebruik ervan, waarin ik twee versies van tjaptjoi gaf (één met mononatriumglutamaat) met de vraag of het publiek kon oordelen. Ik kreeg veel reacties, maar slechts een paar van lieden die daadwerkelijk aan het experiment hadden meegedaan (helaas te weinig om significante uitkomsten te delen).

De meeste - al dan niet vriendelijke - reacties gingen over hoe gevaarlijk mononatriumglutamaat zou zijn. Hoofdpijn, hersenbeschadigingen, depressies en zelfs kanker zou je van het stofje kunnen krijgen. Schande dat ik daarover schreef!

Dat MNG zo’n slechte naam heeft komt mede door een arts die in 1968 een verband zag tussen de stof en klachten na het bezoeken van Aziatische restaurants. De kranten smulden van het ‘chinese-restaurant-syndrome’. Er kwam wetenschappelijk onderzoek waaruit bleek dat een overdosis MNG schadelijk is.

Nu is van vrijwel alle stoffen een overdosis schadelijk. Na beter onderzoek kwam het overgrote deel van de wetenschappers, chemici en voedseldeskundigen tot het oordeel dat mononatrium- glutamaat in de regel door vrijwel iedereen probleemloos kan worden gegeten.

Let wel, een klein deel van de bevolking is in meer of mindere mate gevoelig voor MNG, in de zin dat zij een opgeblazen gevoel ervaren of andere klachten krijgen. Ook dat is niet vreemd; van veel stoffen is bekend dat ze bij enkelen gevoeligheden veroorzaken.

De sporadische overgevoeligheid voor ve-tsin wordt door de wetenschap ontkend noch gebagatelliseerd, maar feit is dat het gros van de mensen dankzij een snufje mononatriumglutamaat zonder bijwerkingen een extra smaaksensatie ervaart. En laten we daar niet te gevoelig voor zijn.

Kaastomaten Voor 4 personen

8 vleestomaten

4 à 5 eieren

25 g bieslook, in kleine stukjes

35 g tomatenpuree

scheut sojasaus

125 g geraspte Parmezaanse kaas

125 g oude kaas

eventueel: ve-tsin of mononatriumglutamaat