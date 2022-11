Wel of niet schillen? Expert vertelt hoe zij aardappelen kookt

Aardappelen zijn knollen die onder de grond groeien. Ze bevatten vezels, vitamines (C en B6) en mineralen (kalium en ook wat calcium en fosfor). Ze geven volgens het Voedingscentrum energie en zorgen voor een goede darmwerking. Ze passen in de Schijf van Vijf en zijn een goede aanvulling op brood en andere graanproducten.

Nederlanders zijn nog steeds dol op aardappelen. Gemiddeld eten we ze drie à vier dagen per week. Ze zijn meer in trek bij ouderen dan bij jongeren. Als je kijkt naar de verschillende regio's dan zijn noorderlingen echte aardappeleters. In het westen van Nederland zijn ze het minst populair.

Aardappelen zijn vrij goedkoop. Afhankelijk van de soort aardappelen en de aanbiedingen die je vindt, kosten ze meestal nog geen euro per kilo. Online kun je onder andere bij Supermarktscanner.nl en Reclamefolder.nl aanbiedingen vinden.

Quote Bewaar ze het liefst ergens waar het tussen de 8 en 10 graden Celsius is. Dan blijven ze langer goed Maryam Ismaili Shekoh, culinair expert Voedingscentrum

Maryam Ismaili Shekoh hoort vaak dat mensen niet weten of ze de schil wel of niet moeten eten. ,,Je kunt de schil gewoon eten. Daar zitten ook vezels en vitaminen in.” Let er daarbij wel op dat je aardappelen alleen in de schil eet als ze vers en onbeschadigd zijn. En snij uitlopers, bruine, groene en beurse plekken ruim weg. Als je de schil opeet, hoef je ook minder weg te gooien.”

Bewaren kun je aardappelen het best op een koele en donkere plaats. Ze hoeven niet per se in de koelkast, volgens de culinair expert. ,,Bewaar ze het liefst ergens waar het tussen de 8 en 10 graden Celsius is. Dan blijven ze langer goed. Bij een hogere temperatuur krijg je sneller uitlopers en die kun je niet eten, want daarin kan een giftige stof zitten.”

Zo kookt Ismaili Shekoh aardappelen:

- Aardappelen wassen.

- Uitlopers en donkere plekjes wegsnijden.

- Aardappelen in gelijke stukken snijden.

- Kleine bodem water in de pan gieten en deksel op de pan doen. ,,Als het water kookt, kun je de warmtebron lager zetten.”

- De aardappelen zijn in 20 tot 25 minuten gaar.

- Je kunt controleren of de aardappelen gaar zijn door met een vork in de aardappelen te prikken. ,,Zijn ze zacht, dan zijn ze gaar.”

- Aardappelen afgieten.

