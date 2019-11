Welke melk is het beste om te drinken?

Dat in melk veel voedingsstoffen bevat, weet iedereen wel. Het Voedingscentrum raadt aan om halfvolle of magere melk te drinken. Dit advies is gebaseerd op rapporten van de Gezondheidsraad. Voedingsdeskundige Monica Mars wijst erop dat er verschillende soorten zijn. ,,De melk die je in de winkel koopt is verhit zodat eventuele schadelijke bacteriën gedood zijn en je het langer kunt bewaren”, legt zij uit.



,,De melk is gepasteuriseerd (dagvers in de koeling), of gesteriliseerd (niet in de koeling). De melk uit de winkel is een mengsel van melk afkomstig van verschillende boerderijen. De hoeveelheid eiwit en vet wordt gestandaardiseerd in de fabriek.”