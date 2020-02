Wereld Nutella Dag: deze grote fans smeren het elke dag op hun brood

Jasmijn is fan sinds haar derde. ,,Een dag geen Nutella, is een dag niet geleefd.” Elke dag eet ze pasta op brood. Niet iets anders, want ze valt niet te foppen, weet haar moeder Nathalie Krom. ,,Ik vind het grappig dat ze er zo trouw aan is. Dit weekend nog: ze kon echt niet zien dat er andere chocopasta op het broodje zat. Van Venz, toch geen slecht merk. Maar na een hap zei ze al: dit is geen Nutella. In een restaurant serveren ze ook weleens crêpes met Nutella, maar dan proeft ze ook als het andere chocoladepasta is.”

Volledig scherm Nutella uit de pot eten: vandaag is een goede dag om dat eens te proberen. © Shutterstock

Nutella heeft veel fans in Nederland. Dat de facebookpagina van de populaire spread maar liefst 31 miljoen volgers heeft, zegt wellicht genoeg. Vandaag is het Wereld Nutella Dag, voor fans reden om een extra lepel uit de pot te snoepen. En dat zal Jasmijn wellicht ook wel mogen doen. Hoewel, haar moeder is behoorlijk duidelijk: één boterham per dag en niet meer. ,,Het allerlekkerst vindt ze het als er ergens in de boterham een klodder zit, daar eet ze dan omheen en bewaart het voor het laatst.”



Zo dol als Youtuber Cemre maken ze het niet. Die baadde voor een video een keer in 600 pond Nutella. Hoe (on)smakelijk dat eruit ziet - hij eet er veel van op tijdens het poedelen - zie je hieronder.



Het verhaal gaat verder onder de video.

Geen ontbijt zonder

Waarom zou je de dag starten met yoghurt met cruesli als je ook een boterham, dik besmeerd met chocopasta kunt eten, is het motto van Leontine van Roosmalen (50). Pardon, Nutella. Want een ander merk koopt Leontine niet. Ze kan zich geen ontbijt voorstellen zonder die smeuïge massa op haar brood.

Volledig scherm Nutellafan Leontine. © Privéfoto. ,,Ik eet het al zolang ik het me kan herinneren", vertelt de Brabantse. ,,Toen ik jong was hadden we andere chocopasta, maar vanaf mijn 15de of 16de jaar stond alleen nog maar Nutella op tafel. Destijds aten we 's middags warm en als we dan 's avonds brood aten, dan nam ik 's avonds ook een aantal sneden met Nutella. De anderen in ons gezin aten het ook wel, maar dan zag je hun boterham erdoorheen.” Dat doet deze fan zelf heel anders, zeker toen ze jonger was: een flinke dikke laag moest het zijn.



Er gingen in die tijd zo’n twee potten per week doorheen: exemplaren van 350 gram of 400 gram. ,,Toen hadden ze nog geen grote. Nu heb ik potten van 750 gram of 800 gram daar doe ik wel drie weken mee.” Uit Oostenrijk, waar ze een deel van het jaar woont, neemt ze soms kilopotten mee. ,,Die neem ik ook weleens mee voor de buurman, die houdt er ook zo van. We hebben weleens met zijn gezin een Nutella-vlaai gegeten. Ook lekker.”

Palmolie is slecht voor milieu en gezondheid. Leontine krijgt dan ook weleens verbaasde blikken over haar Nutella-gebruik. ,,Het schijnt ongezond te zijn. Mensen beginnen ook over de palmolie en de suiker. Maar wat is ongezond? Weet jij of alles wat je eet gezond is? Als je maar genoeg beweegt, is er niets aan de hand. Zelfs toen ik op mijn gewicht lette en atletiek deed - vanaf mijn 22ste - at ik toch Nutella. Ik deed aan hardlopen: ik deed alles, van 100 meter tot de marathon. Omdat ik wel wat doelen had, lette ik op wat ik at. Toen nam ik geen tussendoortjes of chips, maar Nutella sloeg ik niet over. Als Brabander ben ik echt een Bourgondiër.”

Een leven zonder Nutella is voor Leontien niet goed voor te stellen, net zoals de jonge Jasmijn dat niet kan. En ach, het is geen goedkoop spul maar je gaat er ook niet snel failliet van, vindt Leontine. ,,Het is belachelijk duur, maar je maakt financiële keuzes. Ik zoek wel de aanbiedingen. Dan neem ik er meer mee.”

Als het bruine goed er niet meer zou zijn, dan vergaat de wereld niet. ,,Dan zijn er nog paaseitjes", zegt Leontine lachend. ,,En in Oostenrijk heb je vaak van die kuipjes Nutella. Als het er niet is, neem ik wel een ander merk. Maar Nutella vind ik wel de lekkerste. Een redelijk dikke laag, dat is puur genieten.”

Jasmijn eet elke dag een boterham mét. Dunkin Donuts biedt ook veel heerlijks voor haar, maar als ze een donut eet, dan wel de Nutella Swirl. En als er pannenkoeken zijn, dan vindt ze dat volgens haar moeder verrukkelijk met Nutella erop. ,,Dan neemt ze er een met Nutella, eentje zonder iets erop en dan weer Nutella. Ach, haar broertje doet er stroop en suiker op, dat is ook zoet. Wat is het verschil?”