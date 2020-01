Wereldberoemd restaurant raakt Michelinster kwijt

Dat heeft Michelin officieel bevestigd nadat berichten erover uitlekten in de pers. Het restaurant in de omgeving van Lyon was een bedevaartsoord voor culinaire liefhebbers in heel de wereld en had al sinds 1965 onafgebroken drie sterren. ,,Het restaurant is nog steeds excellent, maar na verschillende bezoeken van onze inspecteurs in 2019 blijkt dat het niet meer op drie-sterren-niveau zit’’, aldus een woordvoerster.



Het nieuws is in Frankrijk ingeslagen als een bom. Paul Bocuse wordt gezien als dé grondlegger van de huidige Westerse keuken. Hij had als bijnaam ‘de paus van de moderne keuken’ en werd ‘de reus van de haute cuisine’ genoemd. Op de Amerikaanse televisie werd hij bij zijn overlijden in januari 2018 ‘een onvermoeibare pionier’ genoemd: ,,Hij introduceerde de Franse keuken in de rest van de wereld en veranderde de status van koks van onzichtbare keukenkunstenaars tot wereldsterren.’’