Wereldprimeur: eerste sla uit een voedselprinter

De vinding kan mensen helpen die moeite hebben met slikken. Het printen biedt de mogelijkheid de structuur en de textuur van voeding in de hand te houden. ,,De presentatie is daarnaast aantrekkelijker dan bij gepureerd voedsel.’’ In de toekomst is het volgen Vancauwenberghe mogelijk voeding te printen die is toegesneden op persoonlijke wensen en noden.



In eigen land wordt ook volop geëxperimenteerd met voedsel uit de printer. Pasta, een gehaktbal of een koekje uit eigen printer is dichterbij we denken, zei Nina Hoff, directeur van ByFlow, onlangs tegen deze site. ,,Over een jaar of tien staat in elke keuken een 3D-printer naast het espressoapparaat.’’ Het bedrijf van de jonge ondernemer maakt 3D-printers die ook door topkoks worden gebruikt.



Het 3D-printen van voedsel heeft volgens Hoff grote maatschappelijke voordelen. Neem ondervoeding bij bejaarden. ,,Ouderen met kauw- en slikproblemen krijgen meestal gepureerd voedsel. Met een 3D-printer kan je het gepureerde eten de vorm van het oorspronkelijke product teruggeven. Zo ziet een wortel er weer uit als een wortel, met het voordeel dat de substantie zacht en makkelijk te kauwen blijft. Een ander groot maatschappelijk voordeel is dat je geen voedselresten overhoudt, omdat je in principe alles kunt gebruiken. Het is dus een hele duurzame manier van voedsel bereiden.’’