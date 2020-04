Wereldwijde enquête: wat heeft corona voor invloed op ons eetgedrag?

Wie doet de boodschappen nu en hoe was dat voordat je thuis moest blijven? Kijk je beter dan eerst naar etiketten om te zien welke ingrediënten in een product zitten? Allemaal vragen waar wetenschappers heel graag een antwoord op willen. Daarom is in meer dan dertig landen wereldwijd een enquête gestart.

Het idee is ontstaan bij de Universiteit van Antwerpen, maar verspreidde zich snel over Europa en zelfs daarbuiten: hoe zijn onze eet-, drink- en kookgewoonten veranderd de afgelopen weken? Wetenschappers van veel Europese landen maar ook daarbuiten buigen zich over die vraag: van Saoedi-Arabië tot de Verenigde Staten, van Australië tot Chili en van China tot Noorwegen en Zuid-Afrika.

,,Het is interessant om in kaart te brengen wat de veranderingen zijn in ons aankoopgedrag wat voeding betreft, ons kook- en eetgedrag en hoe we ons daarin laten beïnvloeden via de verschillende media”, meldt onderzoeker Kelly Geyskens van Maastricht University, die de Nederlandse consumenten oproept mee te doen met de enquête. Het invullen ervan kost ongeveer 25 minuten.

De onderzoekers verwachten dat de uitgebreide vragenlijst ook positieve gevolgen van de huidige coronacrisis aan het licht zal brengen. ,,Mensen gaan andere eetgewoonten ontwikkelen”, vermoedt Geyskens. ,,Ze gaan misschien zelfs beginnen met koken en bakken en leren en ontdekken veel nieuwe dingen.”

Veel mensen zijn bijvoorbeeld driftig aan het bakken geslagen, zo blijkt uit de verkoop van meelproducten. Keer op keer grepen klanten bij supermarkten mis: de schappen met bakproducten waren vaak leeg, omdat er zoveel werd gehamsterd. De nieuwe kookkunsten leverden ook weer veel misbaksels op, waar veel thuisbakkers vrolijk van getuigen op social media.

Quote Hopelijk kunnen we hier nuttige lessen uit trekken over hoe we consumen­ten kunnen inspireren om gezonder te eten Kelly Geyskens, Maastricht University Volgens een afslankbedrijf levert dat ook veel extra kilo’s op. Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders zou zijn of haar gewicht hebben zien toenemen. Uit een enquête van dit bedrijf, Happy Weight, blijkt dat vooral snoepen een toevlucht neemt. Een derde van de mannen zou tussen de een en drie kilo zijn aangekomen sinds we moeten thuisblijven. Voor vrouwen ligt dat percentage op veertig procent. Naast het snoepen noemt het afslankbedrijf ook extra alcoholinname en niet sporten als oorzaken.

Toch zóu het kunnen zijn dat veel mensen juist gezonder eten, omdat ze niet meer uit eten gaan of omdat ze meer tijd hebben om een gezonde maaltijd klaar te maken. Maar hoe het werkelijk zit, moet blijken uit de antwoorden van de minimaal 15.000 respondenten die de wetenschappers willen verzamelen. Wellicht leiden de antwoorden tot adviezen aan overheden. Op allerlei manieren kunnen supermarkten, producenten en overheid proberen om consumentengedrag in de goede richting te duwen: ook wel nudging genoemd.

,,De resultaten kunnen interessante inzichten opleveren over hoe mensen in ongewone situaties hun gewoonten gaan aanpassen”, aldus Geyskens. ,,Dit zal ook in relatie gebracht worden met het gedrag van vóór de crisis. Hopelijk kunnen we hier nuttige lessen uit trekken over hoe we consumenten kunnen inspireren om gezonder te eten.”

Wie wil meedoen met het international onderzoek, kan hier de vragenlijst invullen.