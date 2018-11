Wetenschappers beweren dat je jezelf dunner kunt denken

De methode, met de toepasselijke naam FIT (Functional Imagery Training) is gebaseerd op de kracht van je eigen verbeelding, en het stellen van positieve doelen. Wil je eens nee zeggen tegen een zak patat of vaker gaan sporten? Volgens de uitgangspunten van FIT-therapie begint dit bij het maken van een voorstelling: denk je eens in hoe lekker het kan zijn om hard te lopen, of hoe trots je bent na het afslaan van een zak patat. Deze mindset zou kunnen helpen om het gewenste gedrag te gaan vertonen.

4 kilo

De universiteit van Plymouth heeft twee onderzoeken uitgevoerd over de effecten van FIT-therapie. In de laatste studie, uit 2018, werden 141 proefpersonen begeleid, waarvan de helft FIT-therapie kreeg, en de andere helft alleen motivationele gesprekken. Na 6 maanden bleek de groep met FIT-therapie 4 kilo te zijn afgevallen, en hun taille was 7 cm afgenomen.



De groep zonder FIT-therapie was daarentegen 0,74 kilo afgevallen, en hun taille was 2 cm afgenomen. Let wel: de bedenkers van de afval-methode waren ook de initiatiefnemers van het onderzoek.

De proefpersonen begonnen allemaal met een consult van een uur. Een week later volgde een telefoongesprek, en daarna hadden zij tot 6 maanden, halfmaandelijks, een belafspraak met de therapeut. Het verschil? De proefpersonen met FIT-therapie moesten doelen stellen over gewenste gedragsveranderingen, en zij werden gestimuleerd om dit gedrag meerdaags voor te stellen. Hoe preciezer de voorstelling is, hoe beter, volgens de bedenkers.

Wat voel je dan?

De andere proefpersonen kregen net zo vaak begeleiding, maar dan in een andere vorm. Aan hen werden vragen gesteld zoals: wat zou er allemaal beter gaan als je ander gedrag zou vertonen? Of: als je nadenkt over de lijst met gedragingen, wat voel je dan? En: is er iemand die je zou kunnen helpen om het gewenste gedrag ook te gaan vertonen?



De onderzoekers hebben ook een nameting gedaan, en na een jaar bleken de proefpersonen die FIT-therapie hadden gekregen alsnog meer te zijn afgevallen. De eindscore was een gewichtsverlies van 6,5 kilo voor de FIT-groep. De controlegroep verloor gemiddeld 0,67 kilo.

De universiteit biedt een korte opleiding aan voor mensen in de gezondheidszorg, zoals diëtisten en psychologen, maar ook voor lifestylecoaches en fitnesstrainers. Voor 250 pond (omgerekend ongeveer 280 euro) kunnen zij zich in twee dagen laten informeren over deze methode.