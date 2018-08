Wetenschappers: Schrap koolhydraten niet helemaal

Recept van de dag: Tilburgers met roze juincompo­te

10:00 De Tilburger is een hamburger die oorspronkelijk alleen te verkrijgen was tijdens carnaval in Tilburg. De burger is een combinatie van hartig en zoet, doordat het broodje bestaat uit een boordje hamburger met oude kaas overgoten met een saus van gekarameliseerde uitjes en boerenjongens.