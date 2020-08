Wie bestelt wat in welke stad? (behalve toiletpapier, want dat is overal niet aan te slepen)

Naast de traditionele hardlopers vallen dit jaar ook de ladingen toiletpapier op die werden besteld. Landelijk gezien was dit een opvallend populair product met als absolute winnaar de stad Rotterdam. In Rotterdam was wc-papier relatief gezien het best verkochte product.

Gezond

Naast toiletpapier waren uiteenlopende soorten groenten en fruit landelijk in trek. Nederland is op de gezonde tour, zo lijkt het, want vlees en vegetarische producten werden in vergelijking met vorig jaar vaker verruild voor groente en fruit.

De grootste groente- en fruitliefhebbers wonen volgens de analyse in Delft, Leiden, Ede en Arnhem. In Delft zijn met name de aubergines in trek, Leiden houdt van witte champignons, Ede houdt van Jonagold appels en Arnhem prefereert zoete puntpaprika’s.

Op het gebied van groente en fruit stond Amsterdam vorig jaar nog op één in de race om ‘wie eet de meeste avocado’s’. De ‘hipstervrucht’ vond gretig aftrek in de grote stad. Afgaand op de analyse blijkt dat Den Haag Amsterdam nu van de troon heeft gestoten. Inwoners van de Hofstad bestellen relatief gezien de meeste avocado’s. Amsterdammers gaan in plaats daarvan nu eerder voor aubergines.

Opvallend: In Utrecht staan Elstar-appels bovenaan de bestellijst, gevolgd door havermout en bananen (ook gezond).

Vlees

Afgaand op de analyse houden ze in Almere het meest van vlees. In die stad werd rundergehakt procentueel het vaakst besteld. Ook leuk: andere producten die Flevolanders graag in hun digitale winkelmand stoppen zijn energydrinks en witlof. Bier werd in uiteenlopende gebieden veel verkocht. Maar in Gouda prijkt export pils bovenaan de lijst, gevolgd door karnemelk en ongezouten roomboter. Net als Helmond, waar hetzelfde bier bovenaan de lijst staat.

Brood

Tot slot brood. In Zoetermeer houden ze daar enorm van. Inwoners bestellen relatief gezien het vaakst witte puntjes en boeren waldkornboord. Daarna is magere yoghurt in Zoetermeer het meest populaire product. Brood staat ook in Apeldoorn op één, maar dan boeren tarwe tijgerbrood. Rozijnen-krentenbollen gaan het hardst in Nijmegen.

