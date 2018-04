Wie gaat straks nog zelf koken? Een enkeling (denken de bezorgdiensten)

Rabobank, die onderzoek deed naar bezorgdiensten, ziet vier trends die de stelling ondersteunen dat bezorgen alleen nog maar gaan groeien als de Thuisbezorgds en Deliveroos van deze wereld daar slim op inspelen. Ten eerste is er het ongeduld van de consument: we willen eten en we willen het nu. De platforms weten precies wanneer restaurants het druk hebben en als ze daar slim op inspelen door meerdere adressen te combineren, kunnen zij een preciezere bezorgtijd aangeven. Het is ook mogelijk om consumenten te verleiden op een minder druk tijdstip te bestellen door de prijs op zo'n rustiger moment te verlagen.



De tweede trend die de bank ziet, is dat de eet-ervaring zal verbeteren. Er komt meer keuze, gepersonaliseerde apps kennen de voorkeuren en wensen en de vaste menu's spelen een kleinere rol. Aanbieders kunnen de klanten verrassen met producten die ze mogelijk - gezien hun voorkeuren - ook lekker zullen vinden. Een app zou bijvoorbeeld een eiwitrijke maaltijd kunnen aanbevelen na een middagje sporten.