Wie helpt Judith restaurants te vinden waar je wél met een rolstoel in kunt?

Koken & etenHet is vaak een heel gezoek voor Judith Hatzmann om een restaurant te vinden waar ze terecht kan met haar rolstoel. Daarom vraagt ze mensen in het hele land te helpen bij haar zoektocht. ‘Ik kan nooit ergens op de bonnefooi naartoe.’

Uit eten gaan is voor Judith Hatzmann (30) anders dan voor de meeste restaurantbezoekers. Zij moet zeker weten dat ze met haar elektrische rolstoel welkom is. Dus: geen zware deuren die je met geen mogelijkheid open krijgt, graag brede doorgangen, een invalidentoilet en alstublieft een beetje medewerking. ,,Ik zou het leuk vinden als ze het gemakkelijker maken in restaurants. Er wordt vaak heel ingewikkeld gereageerd,” is de ervaring van Hatzmann.

Eén keer maakten ze het wel heel bont. ,,Ik wilde een keer naar een populaire tent in Assen, een tapasbar. Ik kan nooit ergens op de bonnefooi naartoe, dus normaal bel ik van te voren. Dit restaurant neemt geen reserveringen aan voor het terras en dat snap ik. Het zit altijd vol. Ze hadden afgelopen zomer een verhoging gemaakt. Ik vroeg een keer toen het wat rustiger was of ze een tafel naast die verhoging konden zetten, want er was geen opritje naar de verhoging. Maar nee, dat deden ze niet. Het was zogenaamd vol. Dat vind ik dan heel jammer. Ik heb nog wel iets op de facebookpagina van het restaurant gezet maar dan houdt het op.”

Quote We misten een site waarop we goede informatie konden krijgen Maar waar kun je dan wél terecht, vroegen Judith en haar vriendin Luana Weima (31), met wie ze geregeld uit eten gaat, zich af. ,,Op Iens, dat nu TheFork heet, staat ook wel informatie, maar die is niet altijd volledig of correct. We misten een site waarop we goede informatie konden krijgen. Daarom zijn we zelf met een platform begonnen: Toegankelijkuiteten. Daar hebben we nu zo'n dertig recensies staan over restaurants.”

Judit en Luana in Café 't Wapen in Assen



Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. ,,Het is eenvoudig: ik heb een formulier gemaakt dat mensen kunnen invullen als ze in een restaurant hebben gegeten. Dan vul je bijvoorbeeld in of er drempels zijn en of je met een hulphond naar binnen mag. Ik vraag om minimaal drie foto's: van het eten bijvoorbeeld en van de ruimte zonder mensen erop in verband met de privacy, zodat je iets ziet van de sfeer.”

Restaurants hebben er alleen maar baat bij, om een beetje mee te denken, vinden de twee vrouwen uit Assen. ,,Als ik ergens niet in kan, dan kom ik niet, maar mijn hele familie waarmee ik had willen komen, die komen ook niet. Ze laten omzet liggen.”

Oprijplaatje

Door een spierziekte zit Judith in een elektrische rolstoel. ,,Heel zwaar. Je kunt me niet zomaar even optillen. Er moet echt een oprit zijn. En heel eerlijk: wat kost een oprij-plaatje nou? Ik heb het een keer opgezocht: zo'n 70 euro. Hoe ingewikkeld kan het zijn.”

Zelf heeft Judith de mazzel dat Luana in de zorg werkt. Zij heeft er oog voor wat mensen met een beperking nodig hebben. Maar er zijn vast meer mensen die gebaat zijn bij nog meer recensies op de site. Daarom hopen de twee vriendinnen dat mensen uit het hele land zich melden (dat kan via info@toegankelijkuiteten.nl). Het is niet nodig dat de recensenten zelf een handicap hebben. ,,Iedereen die restaurants bezoekt kan meedoen.”