Wie thuis alcohol drinkt, schiet meestal flink uit met schenken

De standaardportie voor alcoholconsumptie is 10 gram alcohol. Die hoeveelheid staat gelijk aan 100 milliliter wijn of 35 milliliter sterkedrank. Wie sherry of port neemt, kan 50 milliliter inschenken om aan de 10 gram alcohol te komen.



De deelnemers bleken behoorlijk scheutig: gemiddeld namen ze 30 procent méér dan de standaardportie. Gemiddeld namen deelnemers 132 ml wijn en 47 ml sterkedrank. Bij port en sherry ging het schenken nog wat langer door. In plaats van de ‘voorgeschreven’ 50 ml namen de participanten gemiddeld bijna het dubbele: 94 ml.



,,We wilden graag weten hoeveel mensen nu echt inschenken thuis”, aldus Aafje Sierksma, een van de onderzoekers. ,,In ons onderzoek hebben we geen bier meegenomen, omdat dat vaak in een blikje of flesje zit. Daardoor weet je wel hoeveel je drinkt, want meestal neem je geen half blikje of flesje.” De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Public Health Nutrition.