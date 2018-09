Wie veel junkfood eet, loopt risico op depressie

Het gaat volgens de onderzoekers om een oorzakelijk verband, niet alleen een relatie. Het is niet zo dat mensen die gedeprimeerd zijn slechter eten of dat deze mensen al depressief waren. In de vijf studies werden 32.908 mensen uit Frankrijk, Spanje, Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk langdurig gevolgd.



Een slecht dieet kan het risico op depressie vergroten aangezien de studies depressieve mensen bij de aanvang van de studie uitsloot, aldus Lassale. ,,Daarom keken deze studies naar hoe eetgewoonten zijn gerelateerd aan nieuwe gevallen van depressie.’’ Bovendien laten andere studies zien dat betere eetgewoonten effect hebben op depressiviteit, aldus coauteur Tasnime Akbaraly. ,,Daarom zijn er nu sterke argumenten om eetgewoonten in ogenschouw te nemen als het gaat om het behandelen van depressie.’’



Volgens depressie-expert Cosmo Hallstrom lijken de chemische processen in de darmen die op de processen in het brein. ,,Dus het is niet verbazingwekkend dat wat je buik beïnvloedt ook je hersenen beïnvloedt.’’