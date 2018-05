Wie weet het allermeest over Nederlands bier?

,,We hebben in Nederland een heel mooie en diverse biercultuur'', vindt Henri Reuchlin, voorzitter van de Week van het Nederlandse bier. ,,We denken nu al snel aan onze buurlanden. Met de Week van het Nederlandse bier willen we laten zien dat Nederlandse brouwers tot de meest creatieve brouwers van de wereld horen. Het product is verbonden met Nederland. We drinken het bij feestjes, in de kantines en daarom verdient het Nederlandse bier het om, tenminste een week, in het zonnetje te staan.''

Tijdens de Week van het Nederlandse Bier kun je meerdere activiteiten door het hele land bijwonen, zoals bier proeven bij slijterijen en cafés. Fans kunnen zich laten verrassen door de combinatie van bier en eten tijdens speciale bierdiners in geselecteerde restaurants. ,,Het combineren van bier en spijs wordt steeds populairder en daarom hebben we een speciale website in het leven geroepen'', aldus Reuchlin. ,,Hier kunnen mensen thuis ook hun maaltijden combineren met het best passende biertje.''

