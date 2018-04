'Wietwijn' kan best eens een hit worden

Koken & etenWietwijn is al verkrijgbaar in Californië, maar ook in ons land is nu ook wijn met cannabidiol (CBD) verkrijgbaar. De importeur van de cannabiswijn ziet het aantal verkooppunten groeien en zijn klanten zijn volgens hem enthousiast. ,,We gaan ook met bier beginnen.''

Importeur Dirk Bont zag op een website hoe populair het drankje was en raakte in de ban. Hij zegt de eerste ondernemer te zijn die het spul naar ons land haalde. ,,In de wijn zit CBD, dezelfde stof die ook in olie zit die gewoon bij drogisterij Holland & Barrett op de toonbank staat. Etos verkoopt die olie ook.''

De cannabiswijn (19,50 euro per fles) is afkomstig van Noord-Spaanse bodem. De wijn bevat geen THC, de stof die je stoned maakt, zegt Bont. Alcohol en THC mogen niet in hetzelfde product voorkomen. Olie met die andere stof - cannabidiol (CBD) - is erg populair voor zelfmedicatie. Het zou helpen bij het bestrijden van stress en mensen met epilepsie kunnen er baat bij hebben.

Inmiddels heeft Bonts bedrijf nu zeven verkooppunten, onder andere vier toeristenwinkels in het centrum van Amsterdam. ,,Ik was bezig met een etalage van een van de winkels, die in de Warmoesstraat. Op een wijnkoeler had ik een sticker van een hennepblad geplakt en ik legde de wijn erin. Er kwam meteen een toerist binnen die interesse had.''

Nasmaak

Het zal met de aantrekkingskracht van het hennepblad te maken hebben, vermoedt ook horeca-ondernemer Bianca Beentjes van het gelijknamige café in het Noord-Hollandse Winkel. ,,Vooral de jeugd komt erop af. Of ik het zelf lust? Ik heb de hele winst al opgedronken.'' Het heeft een smaak die een beetje doet denken aan port, vindt Beentjes. ,,Niet dat zoete, maar het heeft een lekkere nasmaak.

Troep

Cannabisvakblad Highlife voorspelt een toename van het aanbod. Prima, vindt Bont. ,,Het is wel belangrijk dat we geen troep verkopen. Daarom ben ik bezig met een keurmerk dat ervoor moet zorgen dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij de teelt. Zeker als je het als medicijn gebruikt, is dat heel belangrijk.''

Het kan hard gaan als ook bier deze bijzondere toevoeging krijgt. ,,We gaan met bier beginnen'', meldt Bont, die al een geïnteresseerde brouwer zegt te hebben gevonden.

Het zou best eens een hit kunnen worden, denkt Alex Howe, oprichter van het Amerikaanse Rebel Coast. Hij doet ook iets met wijn en cannabis. Het verschil is: in zijn wijn (sauvignon blanc) zit geen alcohol, maar wel THC (dat ook in joints zit en waar je wél stoned van wordt). Howe denk dat het succes van zijn product te danken is aan de toenemende belangstelling voor alternatieven voor alcohol, zegt hij op de site van Green Market Report.

Quote Mensen denken meteen dat ze high zullen worden Brobow

In hetzelfde artikel zegt cocktailkoning 'Brobow' - die een boek schreef over mixdrankjes met cannabis - dat het imago dat bij de wijn hoort, hem niet bevalt. ,,Ze verkopen wodka met hennepsmaak en mensen denken meteen dat ze high zullen worden.'' De wijn van Howe is ook misleidend, vind hij, met dat hennepblad op het etiket. ,,Er zit absoluut geen THC in, terwijl het wordt verkocht als iets waarvan je stoned raakt. Daar heb ik problemen mee.''