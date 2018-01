Wijn is langer houdbaar dan je denkt

Frisse Start quizmaster: als je minder wil snoepen, kun je het beste ontbijten met?

13 januari In de maand januari maken we een Frisse Start. Hierbij willen we bewuster eten, maar vooral blijven genieten. Test je kennis over voeding door onze Frisse Start-quizvragen te beantwoorden. Vandaag: als je minder wil snoepen, kun je dan beter ontbijten met een witte boterham met kipfilet en margarine, een bakje havermout met halfvolle melk en een ½ banaan of niets?