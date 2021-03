Wijn? Nee, bier! ‘Dat past beter bij eten dan wijn, het is veel diverser’

Het Tupperware-tijd­perk is voorbij: ‘Ik slaap al een paar nachten slecht’

24 maart Noem het nooit een plastic bakje, want erger kun je een Tupperware-consulent niet beledigen. Het is namelijk niet zomaar een plastic bakje. Toch besloot het Amerikaanse moederbedrijf de stekker eruit te trekken in Nederland vanwege de dalende verkopen. Het Tupperware-tijdperk is voorbij.