Wijn van 1800 euro wordt vanavond geproefd in Nederland

Het was echter niet eenvoudig om de perfecte gerechten te vinden bij de wijnen. ,,Het is zo'n exclusieve wijn dat het maar de vraag was hoeveel we zouden ontvangen'', aldus Geurds. ,,De wijnen kwamen ook later binnen dan gewoon bij een proeverij, dus het was een uitdaging, maar we zijn er zeker in geslaagd een prachtig menu samen te stellen.'' Ook Maas twijfelt er niet aan dat het een geslaagde avond wordt. ,,Grote wijnen gaan namelijk altijd goed met grote gerechten.''