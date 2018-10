Wijnboeren dronken van geluk om warme zomer

Koken & etenTerwijl het gros van de agrariërs steen en been klaagt over het warme weer in 2018, worden de Nederlandse wijnboeren bijkans dronken van geluk. De zinderende zomer van dit jaar zorgde voor een recordoogst aan druiven.

Het was een goed jaar. In kwantitatief én kwalitatief opzicht. Gert Jan Voortman en Diana van der Biezen van het Wijngoed Gelders Laren staan model voor 'de Nederlandse wijnboer'. Het stel analyseert en evalueert een wijnjaar dat als 'absoluut top' de boeken in zal gaan.



Een ruim woonhuis en een fors grasveld in het Larense buitengebied, half omgeven door twee hectare wijngaard. Op het gras een fikse picknicktafel. Daarop koffie, thee, koekjes, melk en suiker. Aanlokkelijk voor tal van insecten, die zelfs ver in oktober nog rondzoemen. Laverende libellen en loom in de lucht wiebelende wespen vliegen af en aan. ,,Veel insecten in het najaar, symptomatisch voor 2018'', zegt Voortman. Een warm topjaar, voor hem en zijn partner. ,,En voor alle andere Nederlandse wijnboeren'', weet Van der Biezen.

Topproductie

De wijnmaker baseert zich daarbij onder andere op de ervaringen van circa 40 andere wijnboeren, die net als Wijngoed Gelders Laren zijn aangesloten bij Neerlands Wijnmakerij in Bentelo. ,,Die hebben net als wij een topproductie, die bijna 50 procent hoger ligt dan in andere jaren.'' Voortman: ,,Er zijn dit jaar al heel wat druifjes door onze handen gegaan. Zo'n 13.000 kilo. En daar komt nog een laatste plukronde voor edelzoete wijn bij.''

Is de topoogst louter te verklaren door de aanhoudende warmte en droogte? Voortman: ,,Dat is wel de belangrijkste reden. Druiven gedijen bij een mooi voorjaar en een lange, warme zomer. Maar er spelen meer factoren een rol. De waterstand was begin dit jaar bijvoorbeeld hoog. Veel vocht in de bodem, die dus erg vruchtbaar was. En we hebben haast geen nachtvorst gehad dit voorjaar. Ook gunstig.'' Van der Biezen: ,,Alle omstandigheden waren perfect. Wij hadden onze eerste oogst in 2008. Tot dit jaar was 2013 ons beste wijnjaar. Maar 2018 is onovertroffen. Voor ons en alle andere Nederlandse wijnboeren.”

Naturel rijpen

Voortman: ,,Een bijkomend voordeel van dit topjaar: we hoefden niet met vervelende middelen te spuiten. Ik heb alleen voedingssupplementen gebruikt. De druiven konden heel naturel rijpen.'' De druiven konden door het prima weer ook langer rijpen dan in voorgaande jaren. Normaal gesproken ligt de bloeiperiode van de druiven ergens tussen half juni en begin juli. Nu viel die al eind mei. Een langere rijptijd betekent betere druiven, dus betere wijn.



De druiven zijn dit jaar zoeter dan normaal. Gert Jan: ,,Door de aanhoudende warmte zitten ze hoog in de suikers. Mogelijk moeten wijnen dit jaar zelfs extra worden aangezuurd.'' Diana: ,,Onze wijnen zijn wat voller dan in de voorgaande jaren. De witte wijnen doen het dit jaar extra goed, evenals onze rosé en prosecco.''

Overschot

De twee wijnmakers plukken zich suf in hun wijngaard. Voortman: ,,We hebben een overschot, en dat zal bij meer Nederlandse wijnboeren het geval zijn. Daarvan geven we een gedeelte weg. Onlangs hebben we nog 100 kilo geschonken aan iemand die pakken appel/druivensap verkoopt. Maar er zullen aardig wat druiven blijven hangen, die we misschien moeten weggooien. Een luxeprobleem, dat ergens geen goed gevoel geeft...”



Het is een kleine smet op een voor Nederlandse wijnboeren geweldig jaar. Voortman: ,,De Nederlandse wijnmarkt groeit enorm. Die was lange tijd een onuitgepakt cadeautje.'' Van der Biezen: ,,Het steeds gunstiger klimaat, de groeiende technische kennis op het gebied van wijn maken en de ontwikkeling van betere, nieuwe rassen zetten Nederland steeds prominenter op de wijnkaart. We gaan mooie tijden tegemoet.”

Iets nieuws, samen met De Librije: Orange Wine

Wijngoed Gelders Laren produceert huiswijnen (onder het label Coulisse) en werkt samen met gerenommeerde wijnhuizen en restaurants. Driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer is al 10 jaar een van de belangrijkste partners. Gert Jan Voortman en Diana van der Biezen gaan voor volgend jaar samen met De Librije iets nieuws proberen: een Orange Wine ontwikkelen. Een ‘witte wijn met een oranje kleur’.



Orange Wine ontstaat door witte druiven te laten gisten op de schil. Dat is hetzelfde gistingsproces als bij het maken van rode wijn. Orange Wine is al een bescheiden hit in landen als Australië en Zuid-Afrika. Voortman: ,,We gaan een deel van onze witte druiven - cabernet blanc en solaris - uitontwikkelen voor Orange Wine. Thérèse Boer is heel nauw betrokken bij dat proces.’’



,,Thérèse is een expert op het gebied van wijn’', zegt Van der Biezen. ,,We werken al sinds 2008 samen met De Librije en bepalen elk jaar samen met Thérèse hoe de wijnen gaan worden. Dat doen we tijdens onze traditionele proeverij in maart. Bij ons is geen sprake van een ‘leverancier/koper-verhouding’. We zijn gelijkwaardige partners in het productieproces."