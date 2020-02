Wijnen, wijnen, wijnen: waarom vandaag de beste dag is om te proosten

De wijnbar is al een paar jaar in opkomst in Nederland. Onder het mom van ‘goed eten is leuk, maar je moet er wel wat smakelijks bij drinken’ openden honderden ondernemers in het hele land gespecialiseerde wijnzaken, die overigens meestal gewoon winebar heten. Het eten is van ondergeschikt belang en zijn meestal hapjes, geen complete maaltijden.

Als er één dag is dat een bezoek aan een wijnbar gepast is, dan is het wel vandaag. Op 18 februari vieren Amerikaanse wijnfans al jaren National Drink Wine Day en liefhebbers mogen zich aansluiten. De vraag is natuurlijk: waar ga je naartoe?. Op de horecavakbeurs Horecava werd vorige maand de lijst met topbars bekendgemaakt.



De beste bevindt zich volgens die lijst in de hoofstad. Shiraz werd uitgeroepen tot wijnbar van het jaar. Alles klopt in deze zaak, jubelde de jury. De bar heeft een menulijst met rode en witte wijnen, rosé en port. Dat het aanbod wijnen gemaakt van de shiraz-druif groot is, mag geen verbazing wekken. Nummer twee op de lijst is Wijnbar 1574 in Leiden, derde Meesters in Wijn in Maastricht en nummer vier Wijnbar Most in Utrecht. Op plek vijf belandde weer een wijnbar uit Amsterdam: Paskamer.



Het aantal wijnbars is enorm gestegen de laatste jaren, ziet Harriet Boekholt van Pitch PR, de drijvende kracht achter de site Wine-Bars.nl. ,,Nationale wijndrinkdag is natuurlijk altijd een goed moment om wijnbars te bezoeken, maar er zijn er nog meer”, aldus Boekholt. Zo is het 24 februari Open That Bottle Night, om maar iets te noemen. Op 3 maart is het Mulled Wine Day, gewijd aan glühwein. Op 17 april vieren liefhebbers van de druivensoort malbec hun feestdag en dan is het alweer snel mei waarin juist de sauvignon blanc centraal staat. Zo rijgen de wijnfeestdagen zich aaneen.



Nederlander telt inmiddels zo'n 150 winebars, aldus Boekholt. Tenminste, volgens de definitie van de site dan. Want als je vier flessen van elke kleur hebt openstaan ben je geen wijnbar, zegt ze stellig. ,,Natuurlijk zijn er nog veel meer, die hebben zich of niet aangemeld, of wij vinden ze niet wijnbar genoeg. Er komt ook steeds meer een andere categorie bij, die van ‘wijnrestaurant’. Dit zijn gelegenheden waarbij de wijnkaart een heel belangrijke rol speelt, maar waarbij ook echte gerechten geserveerd worden, zoals bij Zoldering in Amsterdam. Oftewel, waar gasten komen die er de hele avond blijven.”



Want een wijnbar is toch meer een plek waar je afspreekt, aldus Boekholt, een paar glazen wijn drinkt met een hapje erbij, en dan ga je door naar volgende gelegenheid. ,,Niet dat dat moet, want als de wijnbar een geweldige wijnkaart heeft en heerlijke happen, dan blijf je daar alsnog hangen.”



Het segment is sinds vijf jaar enorm groeiend en is een nieuwe categorie in de horeca geworden. Boekholt: ,,Dat komt mede door de tijdsgeest, de millennial. Die wil delen, oftewel foodsharen, kwalitatief goeie wijnen drinken en kunnen kiezen. Hoe meer keuze, hoe blijer ze worden.”

Bedenker

Tot slot nog even over bedenker van de Wijndag op 18 februari. De feestdag zou bedacht zijn door een Amerikaan: Todd McCalla. Die naam staat althans op de site National Drink Wine Day. De naam staat bij een foto van een man met een enorme fles wijn. Over deze McCalla is online echter nauwelijks iets te vinden. Er is iemand met die naam die in Nashville in het vastgoed zit, maar die lijkt niets met de wijnfans te maken te hebben. Mogelijk heeft de uitvinder van wijndag het tijdelijke met de eeuwige wijnvelden verruild. Een andere mogelijkheid is dat de bedenker een schuilnaam hanteert om onder het stigma van wijnzuiper uit te komen.



Nee, dan de Meilandjes. Die zijn tenminste open over hun liefde voor het edele vocht. Wijnen, wijnen, wijnen is niet voor niets hun levensmotto.