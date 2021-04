Wijnexpert Hamersma: Doe es gek, drink superwijn van een andere druif dan chardonnay of pinot grigio

reageer Uniek praktijkex­pe­ri­ment in supermark­ten met prijsverho­gin­gen voor ongezonde producten

16 april Als gezonde producten goedkoper zijn of meer opvallen in de supermarkt, kiezen mensen er dan vaker voor? En laten klanten ongezonde producten links liggen als ze duurder zijn? Dat gaan wetenschappers van het Amsterdam UMC een jaar lang onderzoeken in 8 Coop-supermarkten in Nederland. Ze kijken ook of de aanpassingen daadwerkelijk gezondheidswinst opleveren.