Wijnexpert Ronnie Brouwer proeft soms 300 wijnen op een dag

Het is elf uur ’s ochtends en voor de foto’s moet Ronnie Brouwer (44), sommelier van sterrenzaak De Kromme Dissel, met een glas witte wijn in zijn hand poseren. Of hij een kop koffie lust? ,,Nee. Ik was vanochtend om kwart voor zes op. Het is wel tijd voor een glas wijn.”



Een glas cava Blanca Cusiné, Parés Baltà uit 2011 met een gebakken coquille met gebrande zeebaars, crème van amandelen, venkel, dressing van yuzu en beurre blanc. Het was deze combinatie waarmee hij onlangs de jury tijdens zijn meesterproef imponeerde. Dat, plus twintig jaar ervaring in de Nederlandse topgastronomie, leverde hem ‘het hoogst haalbare in zijn vak’ op: de titel wijnmeester.

Wanneer begon uw fascinatie voor wijnen?

,,Ik ben in de horeca geboren. Hotel de Klok in Ameland was van mijn opa en oma en is nog steeds in de familie. Mijn moeder werkt daar ook nog. Mijn eerste baantje was het opruimen van de lege drankflessen. Op mijn 15de werkte ik in de slijterij bij het hotel. Niet dat ik al dronk, dat begon rond mijn 18de. Ik dacht eerst dat ik iets in het toerisme moest gaan doen, maar om naar school te gaan moest ik van mijn kamer in Groningen langs zes terrassen. Ik ben toen al in de horeca blijven hangen.’’ Een grap, maar met een kern van waarheid. ,,De liefde voor wijnen begon toen ik mijn studie voor vinoloog afrondde. Dan zit je er met je neus in en laat het je niet meer los. Je bent nooit klaar, je hebt zoveel stijlen en zoveel landen en het ontwikkelt zich almaar door.’’

Wijnmeester, is dat echt een belangrijke titel?

Volledig scherm Wijnmeester Ronnie Brouwer van de Kromme Dissel. © Rolf Hensel ,,Ik was me daar niet zo van bewust, maar dat is dus wel zo. Ik merk het nu aan de manier waarop mensen reageren. Het is ook niet zo dat het wel even onderling wordt geregeld. Ze lichten je bedrijfsvoering echt helemaal door en testen je kennis uitgebreid tijdens een wijnproeverij die je moet geven. Na afloop moest ik in een zaaltje komen voor de uitslag. Ik stond te trillen op mijn benen. Nu ik zover ben, wil ik het vooral inzetten om het vak door te geven aan de jonge garde.’’

Hoe zet u mensen dagelijks weer verrassingen voor?

,,Ik heb leveranciers die voor mij wijnen zoeken. Vanmiddag ga ik zeker weer twintig wijnen proeven. En op beurzen proef ik zo driehonderd wijnen op een dag. Als ik er niet veel van verwacht, vraag ik een boer om zijn drie beste wijnen. Als ik die goed vind, proef ik ze allemaal. De goede fotografeer ik. Als ik later het etiket zie, herinner ik me de smaak. Ik ben getraind in het proeven. Uitspugen doe ik lang niet altijd, vooral bij prestigieuze wijnen is dat niet oké om te doen. Dat is respectloos naar de maker.’’

Wat zeggen de herkomst en de wijnmaker over een wijn?

Volledig scherm Wijnmeester Ronnie Brouwer van De Kromme dissel © Rolf Hensel ,,Ik herken de maker in de wijn. Ik wil die mensen kennen, zodat ik daardoor ook de wijnen ken. Zo ken ik een Duitse wijnmaakster die een pietje-precies is. Dat proef je terug in de wijn. Wijn maken gaat om de details. Maar ik was ook bij een wijnmaker in de Piemonte, die stinkend naar de drank de deur open deed. Hij had wel wat flessen te koop, maar moest wel even een appellation (keurmerk, EW) doorkrassen omdat hij dat vergeten was aan te vragen.



,,Macedonië is nu een prachtig wijngebied. Het is geweldig om die ontwikkeling te volgen. Ik proef daar de wijnen jaarlijks en ik zie de kwaliteit stijgen. Ze experimenteren met een diversiteit aan bekende druiven en inheemse druiven zoals vranec en temjanika. Ze behalen bijzondere resultaten. Het zijn de nieuwe gebieden die interessant zijn. Maar ook een klassieke wijnstreek als de Piemonte is boeiend. Daar is alles vastgelegd in gemeentewetten en mag geen wijnboer een meter afwijken met waar welke wijnstokken staan. Zelfs hoe de vitello tonnato moeten worden gemaakt, is vastgelegd door het gemeentebestuur.’’

Hoe zit het met de Nederlandse wijnen?

,,Ik ben een oprechte ambassadeur van de Nederlandse wijnen. Mijn meesterproef stond in het teken van Nederlandse en Duitse wijnen. De Nederlandse wijnen voelen zich de underdog, maar daar moeten ze vanaf. Doe je niet anders voor, maar maak wijn die uniek is en hoort bij dit wijnland. Tien jaar geleden was het inderdaad niet best, maar ze hebben inmiddels meer kapitaal en zijn technisch verder, en dat vertaalt zich in de wijnen. Het slechte imago is zeker niet terecht.’’

Toegankelijk praten over wijn schijnt u goed te kunnen.

,,De makers zijn harde werkers die heel veel in die wijn hebben gestopt. Ik ken ze vaak en vind het mooi om hen zo een podium te geven.



,,Rond wijn kan ook snel een soort van poeha ontstaan. Ik merk aan gasten weleens dat ze zodra een wijn wordt ingeschonken, ze anders doen en anders praten. Of met commentaren komen die nergens op gestoeld zijn. Dat is toch een soort van interessant doen. Maar erger is nog dat als ik bijzondere wijnen inschenk mensen daar geen notie van nemen. Peperdure flessen die achteloos worden gedronken, dat is pas erg.



,,Met Tonny (chef-kok van De Kromme Dissel, EW) proef ik alles. Dan eten we een gerechtje en drinken daar de wijn bij. Heel vaak is het heel simpel. ‘Lekker’ zegt dan de een. ‘Ja, lekker’, zegt de ander. En dat is waar het om gaat.’’