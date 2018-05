Wijnexperts: Biowijnen zijn vaak de parels

Jullie zijn beroepsproevers. Halen jullie er feilloos een biologische wijn tussenuit?

Esmee Langereis: ,,Je proeft het niet zozeer met je smaakpapillen, je ervaart het in je mond. Het klinkt verschrikkelijk, maar ik het ga het toch zeggen: er zit een bepaalde ‘energie’ in die wijn.’’

Harold Hamersma: ,,Vergelijk het met confectiemode versus handgemaakte couture. Wijn uit het onderste schap in de supermarkt is niet vies, maar doet me ook niets. Het is een gemaakte smaak: als het naar hout moet smaken, voegen ze een beetje houtsmaakpoeder toe. Dat mag allemaal. Bij een biologische wijn proef je geen smaakje; het is schoon en oprecht.’’

Is bio-wijn per definitie lekkerder?

Hamersma: ,,Nee, er zitten ook veel slechte tussen. De wijnboer moet extra goed zijn best doen omdat hij geen kunst- en vliegwerk kan toepassen om de smaak naar zijn hand te zetten. Maar na zo’n twintig wijngidsen te hebben gemaakt wisten we ook: de topscores vallen altijd in de bio-categorie.’’

Quote Mensen willen geen troep meer in hun lijf Harold Hamersma

Wat voor types zijn die bioboeren? Geitenwollensokken?Langereis: ,,Vroeger wel. Tien jaar geleden kreeg ik eens een fles biologische wijn opgestuurd om een stuk over te schrijven. Ik keek naar de fles en dacht: wat drijft daar nou? Zaten er fruitvliegjes in! Dat bevestigde wel het imago dat biologische wijn had. Nu is het geen klein wereldje meer, maar een business. In alle takken van sport is duurzaamheid belangrijk en mensen zijn bereid daarvoor te betalen: een bio-wijn is toch vaak 5,99 euro in plaats van die gewone fles voor 4,99 euro. Mensen willen geen troep meer in hun lijf.’’

Maar hoe weet je wat er in zit? De ingrediënten staan niet op de fles.

Hamersma: ,,Dat past niet op zo’n etiketje. Dat zouden hele bijsluiters worden. En dan moet ook het aantal calorieën per glas op het etiket; daar worden mensen niet blij van.’’

Langereis: ,,Tja, het is gek dat wijn één van de weinige producten in Europa is waarvoor zo’n ingrediëntenlijst niet verplicht is. Dat het niet zou passen lijkt me onzin. Het past toch ook op een fles tomatenketchup? Ik ben er wel voor. Ik wil gewoon weten wat er in mijn wijn zit.’’

Hoe weet je eigenlijk of een wijn ­biologisch is?

Hamersma: ,,Simpel gezegd is biologische wijn gemaakt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en zonder de toevoeging van bepaalde stoffen. In Europa is daar sinds 2012 een keurmerk voor. Maar er zijn genoeg kleine wijnboeren die al jaren biologisch werken, maar niet die papiermolen van zo’n keurmerk in willen. En dan hebben we het nog niet gehad over wijn buiten Europa. Neem nou Chili: dat land werkt van nature biologisch. Moeten ze dat ook nog met samples en rapporten aantonen? Enfin, voor de 1030 wijnen in de gids hebben we die keurmerken toch aangehouden. Wel zo duidelijk.’’

Quote De smaak van natuurwijn is wel voor de gevorderde proever Esmee Langereis

Naast biologisch is er ook nog een categorie natuurwijnen. Wat is dat?

Langereis: ,,Het is een verzamelterm voor een bepaalde stijl van wijn maken waarbij wijnboeren zo min mogelijk ingrijpen. Ze voegen niets toe en halen er ook niets uit.’’

Hamersma: ,,Dat resulteert in de lekkerste én de vieste wijnen van het hele spectrum. Laatst had ik een natuurwijn die smaakte als ontplofte appelsap. Toen ik dat zei, antwoordde de ober: ‘U begríjpt die wijn niet’. Nou, als ík ’m al niet begrijp...’’

Langereis: ,,Het is een bepaald wereldje binnen de wijnmakers. Vergelijkbaar met de hipsters met een micro-bierbrouwerij. De smaak van natuurwijn is wel voor de gevorderde proever. Die kan soms behoorlijk zuur zijn, maar ik houd ervan.’’

Als mensen door jullie gids aan de biologische wijn gaan; kunnen ze dan ooit nog terug naar ‘gewone’ wijn?

Hamersma: ,,Nou, we zijn geen fundamentalistische bio-promotors. Er zijn ook heerlijke wijnen die niet-biologisch zijn. Maar eerlijk is eerlijk: als wij op een dag 100 tot 150 wijnen proeven, zijn de pareltjes toch vaak de biologische wijnen.’’

Langereis: ,,Als ik zelf thuis een flesje opentrek, is het bijna altijd een biodynamische of een natuurwijn. Maar als je zoveel wijn drinkt als wij, verlang je misschien steeds meer naar iets extremers. Mijn vriend krijgt gewoon een fles goede supermarktwijn, vindt hij ook prima.’’

