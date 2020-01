Wijnmaker Ilja Gort in Spanje: Ik viel van de ene verbazing in de andere

De grote steden liet hij links liggen. Geen Barcelona en geen Madrid dus. Ilja Gort keerde voor Gort over de Grens terug naar het Spanje dat de meeste mensen niet kennen. Hij laat in de zesdelige serie, die vanavond begint, Asturias in het noorden de prachtige natuur zien en verbaast zich in het piepkleine dorpje El Rocío in de provincie Huelva over het jaarlijkse, emotionele pinksterfeest waar Spanjaarden uit het hele land naartoe komen om in hun beste pak de heilige maagd te eren. ,,Heel indrukwekkend.”

In de eerste aflevering belandt Gort op een plaats die wél heel bekend is bij Nederlandse toeristen: Benidorm. Voor de een de hel, voor de ander de hemel. ,,Ik wilde dat graag eens zien”, vertelt Gort. ,,Het raakte me wel. Het is ook maar een jongen die zijn arme vissersdorp met slimme promotie aantrekkelijk maakte. Aan de boulevard zie je Nederlanders met tandemrollators genieten in het zonnetje en een straatje verder zijn de open bars waar Britse hooligans zuipen en schreeuwen en hun broek laten zakken. Heel bijzonder dat dat naast elkaar bestaat.”



Gort vond zelfs een goede witte wijn die de naam draagt van de provincie: Alicante. ,,Eigenlijk is het daar te warm voor de druiven, maar in die wijn - met Chardonnay en Riesling - hebben ze een hartstikke lekkere wijn gemaakt die niks kost.”

Positiviteit

In de andere afleveringen belandt Gort in andere hoeken van het land. ,,Ik viel van de ene verbazing in de andere. Van de positiviteit van de mensen bijvoorbeeld: ik heb veel goedgemutste en aardige mensen ontmoet.”



Al moet je de cultuur wel begrijpen. ,,In Frankrijk zeggen ze nog voor je je vraag hebt geformuleerd al ‘nee’. En als je het dan goed uitlegt, dan krijg je schoorvoetend toch een ja. In Spanje zeggen ze ‘ja’ terwijl het eigenlijk ‘nee’ is, maar dat willen ze niet zeggen want dat vinden ze lullig voor je. Dus dan sta je daar bij een wijnboer met wie je om drie uur hebt afgesproken en die doet dan niet open. Later zegt hij dan: het was siësta.”



Toch is hij verslingerd aan het land. De flamboyante levensgenieter en zijn vriendin wandelen graag in de Pyreneeën en ze hebben hun favoriete bestemmingen die ze niet allemaal willen delen. Eentje wel. ,,Palencia, tussen Madrid en Bilbao - is een heel mooie stad. Het is niet aan het strand dus je ziet er er geen toerist!”

