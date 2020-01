Wijnschenker voor meer smaak: is dit de toekomst?

Koken & EtenNooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot: producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten. Ditmaal test wijnkenner en -schrijver Harold Hamersma een revolutionaire wijnschenker.

Wijnliefhebbers en -kenners hebben massaal zitten slapen, want het inschenken van de drank gaat al jarenlang verkeerd. Althans, dat beweren de makers van de Vacuvin Slow Winepourer; een wijnschenker met dunne schenkstraal. Het design zorgt ervoor dat je nog rustiger kunt schenken, zodat de wijn minder in aanraking met zuurstof komt. Kosten: 23,99 euro.



Harold Hamersma heeft de afgelopen jaren heel wat producten in wijnlandschap voorbij zien komen. Van TelSell-achtige ‘superuitvindingen’ tot licht-innovatieve bedenksels. Hij heeft ze altijd met argwaan bekeken en getest. De Vacucivin Slow Winepourer werkt wel, maar dat heeft tal van ‘andere’ redenen, weet hij.

Aandacht

,,Het heeft alles met aandacht te maken. Hier zijn leuke experimenten over gedaan. Het feit alleen al dat je bewust een wijn uitzoekt, de wijn op de juiste temperatuur laat komen en daarna schenkt in een prachtig glas, doet zoveel met onze perceptie van genieten. Datzelfde effect heeft zo’n hightech-wijnschenker. De inspanning werkt.’’

Hamersma probeerde het zelf ook eens. Hij nam eerst een slok zonder de schenker en daarna met de schenker. ,,Ik proefde verschil. Het leek wel of de wijn iets meer energie had, of iets intenser was. Het was niet opeens een smaakexplosie. Dat zeker niet. Ik bedoel: van een kogelbiefstuk maak je ook niet een ossenhaas, maar ja, het had wel effect op mij. Misschien wel omdat ik verschil wilde proeven, proefde ik het ook.’’

Volledig scherm Wijnschenker van Vacuvin © HJMARKS

Zuurstof

Quote Ik vraag me af mensen die instapmo­del­le­tjes wijn kopen, het geld over hebben voor zo’n relatief dure gadget Harold Hamersma Meer dan 90 procent van alle wijn voor thuisgebruik in Nederland wordt in de supermarkt gekocht en dat zijn vooral jonge, ready to drink-wijnen. Juist jonge wijnen en met name jonge rode wijnen zijn gebaat bij een beetje zuurstof, vindt Hamersma. ,,Dat is ook de reden waarom ik altijd aanbeveel om juist deze te decanteren. Dan komen de smaken beter tot hun recht. Dus het nut van zo’n schenker die zuurstofcontact tegengaat, ontgaat mij. Er is wel een uitzondering. Oude wijn kan zich door zuurstof letterlijk doodschrikken. Dan zou deze Vacuvin Slow Winepourer wel van pas komen.”

,,Ik vraag me af of mensen die instapmodelletjes wijn kopen, het geld over hebben voor zo’n relatief dure gadget. Die hebben geen zin in hocus pocus. Het staat gewoon voor een betere beleving. Je zult met etentjes best indruk maken als je aankomt met zo’n ding, maar of dat het waard is...”

Verbazing

,,Dus: helaas. In al mijn jaren is er nog maar één wijngadget geweest die mij echt versteld heeft doen staan. Ik testte ooit een systeem waarmee je wijn kan drinken zonder de fles te ontkurken, genaamd Coravin. Een vlijmscherpe holle naald wordt door de capsule door de kurk geprikt, waarna de wijn per gewenste hoeveelheid kan worden geschonken. De ‘zuurstofruimte’ onder de kurk wordt vervolgens opgevuld met argon-gas. Ik vertrouwde het voor geen meter, maar toen ik na respectievelijk drie en zes maanden dezelfde wijnen weer ging proeven, sloeg dat gevoel van wantrouwen om in verbazing. Stuk voor stuk bleken deze nog te smaken zoals het eerste glas.’’