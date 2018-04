Wijntje duurder door slechtste druivenjaar in 60 jaar

De wijnproductie is in zestig jaar niet zo laag geweest als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de International Organisation of Vine and Wine. Het slechte weer gooide roet in het eten in 2017.

Vorig jaar werd er wereldwijd in totaal 250 miljoen hectoliter wijn geproduceerd, wat maar liefst 8,6 procent lager is dan een jaar eerder. Het is daarmee het laagste niveau sinds 1957, toen het totaal uitkwam op 173,8 miljoen hectoliter.



Wijnhuizen in Europa hadden veel last van het slechte weer. De wijnvelden kregen te maken met vorst in de lente, droogte en storm. Daardoor daalde de productie in heel Europa met maar liefst 14,6 procent, naar 141 miljoen hectoliter. Spanje had het daarbij het zwaarst: daar daalde de productie met 20 procent, tot 32,1 miljoen hectoliter, gevolgd door 36,7 miljoen in Frankrijk (-19 procent) en 42,5 miljoen hectoliter in Italië (-17).

Brazilië

In de VS en China bleef de productie nagenoeg gelijk, terwijl er in Brazilië juist een forse stijging te zien was. Daar nam de productie toe met maar liefst 169 procent. Ook de wijnconsumptie nam vorig jaar toe, tot 243 miljoen hectoliter. Dat is 1,7 procent meer dan het jaar ervoor. De VS en Frankrijk zijn de landen waar de meeste wijn gedronken wordt.

,,Het is een natuurproduct en net als bij aardappelen heb je goede en minder goede jaren'', zegt Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren. De prijzen schommelen daardoor ook.

Voor sommige landen viel de schade aan de druiven mee, maar voor andere landen waren de slechte weersomstandigheden (vorst, hagel, droogte en wateroverlast) dramatisch. Van Houtert: ,,De vorst strekte zich vorig voorjaar uit tot Italië en Spanje, in gebieden waar het nooit vriest en waar de wijnboeren niet voorbereid zijn om maatregelen te nemen.''

Het lagere aanbod aan druiven heeft onherroepelijk een effect op de producentenprijs. Het hangt er een beetje vanaf of een wijnboer zelf druiven heeft of dat hij druiven moet inkopen, zegt Van Houtert. Een percentage kan hij daarom niet geven. Degene met de kostbare druiven (minder aanbod drijft de prijs immers op) verkoopt deze voor een hoge prijs.

Psychologische grens

Of de consument het ook merkt in zijn portemonnee, hangt af van de afspraak die de handelaar maakt met de producent. De ene keer wel, de andere keer niet. Op plekken waar bijna geen oogst is, zoals Chablis en Bordeaux, zal het zelfs bijna onmogelijk zijn om aan flessen te komen.

Vaak zijn er jarenlange afspraken tussen de producent en de handelaar. De ene keer doet de een water bij de wijn, de andere keer de ander. Het hangt ook af van de prijs van de wijn in de winkel. Van Houtert geeft een voorbeeld. ,,Stel je hebt een wijn die 2 euro kost bij inkoop met een verkoopprijs van 4,95 euro. Ga je dan de psychologische grens over en maak je die wijn 5,25 euro of kijk je of je het verlies bij een duurdere wijn kunt goedmaken, waar die grens anders ligt?''