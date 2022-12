Wild uit de supermarkt is soms niet zo wild als het lijkt

Met de feestdagen voor de deur liggen de supermarkten vol met wild. Hertenbiefstuk, eendenborst, konijnenbout, fazantenborstfilet en hele kwartel. Maar niet alles wat je er ziet heeft in het wild geleefd. ,,Het is heel lekker”, zegt Thomas van Meel van de Amsterdamse wildhandelaar Pieter van Meel. ,,Maar gekweekt.”

Veel eendenvlees wordt gekweekt in Frankrijk, konijn in België en hertenvlees in Nieuw-Zeeland. Echt wild is voor supermarkten lastig, weet Van Meel, die ook voorzitter is van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren. ,,Ik kan niet even naar de Veluwe bellen om 26 herten te bestellen. Dat kan wel met gehouden herten. Voor supermarkten is dat fijn.”

Wild gevogelte komt vooral uit de kuststreek, hert en wild zwijn met name van de Veluwe. Daar zijn meerdere zogenoemde terreinbeherende organisaties. Om de wildpopulatie te beheren en schade aan snelwegen en spoorwegen te voorkomen, kunnen zij toestemming krijgen om te jagen. Park de Hoge Veluwe verkoopt zelf vlees, Van Meel koopt zijn wild bij Staatsbosbeheer, Defensie en Natuurmonumenten.

Quote Als het een tijdje koud is, zoals vorige week, zien we meteen dat het vetpercen­ta­ge van dieren naar beneden gaat Pieter van Meel, wildhandelaar

Wild is in. Met name bij restaurants in het hogere segment waar duurzaamheid en milieu een steeds grotere rol spelen. Anders dan bij intensieve veehouderij worden de dieren niet gefokt en krijgen ze geen krachtvoer, hormonen en antibiotica. ,,Wild is een van de laatste soorten vlees zonder bemoeienis van de mens.”

Echt wild is volgens de wildhandelaar atletisch. ,,In de natuur geldt de wet van de jungle, op een boerderij niet. Daar bewegen dieren minder, ze hebben minder natuurlijke vijanden. Wild vlees is lager in vet en is puurder van smaak. Als het een tijdje koud is, zoals vorige week, zien we meteen dat het vetpercentage van dieren naar beneden gaat.”

Ook de wildbranche heeft last van de vogelgriep. Zo mag rond met vogelgriep besmette boerderijen niet worden gejaagd. Toch hebben vooral tamme dieren er last van. Daardoor zijn tamme eenden, kwartels en duiven dit jaar moeilijk verkrijgbaar. Volgens Floris Brester van De Pasteibakkerij wordt het ‘een foie gras-loze kerst’.

Gekweekt of wild

Volgens het RIVM hoeven we niet angstig te zijn om tijdens het kerstdiner vogelgriep op te lopen. Verhit vlees en eieren eten zijn voor de mens geen risico, zegt de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Quote Het gaat er vooral om wat lekker is. Wildzwijn­pa­té mag ook wild heten als er maar een kwart wild in zit Pieter van Meel

De verpakkingen van supermarkten zijn niet altijd even duidelijk over of vlees gekweekt of wild is. Dat wil niet altijd zeggen dat het dan meteen geen écht wild is. Zo verkoopt Plus Veluws hertenbiefstuk en reebiefstuk. Een woordvoerder van de supermarkt kan alleen laten weten dat het vlees ‘van de Veluwe’ komt. ,,Die komen bij ons vandaan”, zegt Van Meel. ,,En zijn echt wild.”

Wie écht wild wil, kan zijn boodschappen volgens Van Meel het best bij de poelier of slager doen. Ook online wordt er steeds meer aangeboden, zoals bij Crisp en Grutto.com. Wie is aangewezen op de supermarkt, kan voor hert terecht bij Plus en Coop. Daarnaast is haas en ree altijd wild, ook in de supermarkt. Die dieren zijn volgens Van Meel niet tam te maken.

Toch moeten we ons volgens Van Meel niet blindstaren op wel of geen wild. ,,Het gaat er vooral om wat lekker is. Wildzwijnpaté mag ook wild heten als er maar een kwart wild in zit. Er wordt vet van een gewoon varken toegevoegd, omdat een zwijn niet voldoende vet heeft. En ook dan proef je de wildsmaak. Zwijn is nou eenmaal sterker van smaak dan varkensvlees.”



Voor de kinderen iets anders met kerst maken? Rendierpannenkoekjes zijn een goed idee. Ouders van Nu geeft leuke gerechten voor het kerstdiner.

Meer weten over eten? Je kunt de podcastserie Koken&Weten ook vinden bij Spotify en Apple.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.