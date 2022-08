Wilfred kijkt voor zijn werk in afvalemmers: 'Negen van de tien mensen reageren enthousiast’

Melk van dichtbij. In een fles die je kunt hergebruiken. Katoenen kleding die biologisch afbreekbaar is en hup, zo de akker op kan. Klinkt superhip. Waar vind ik die webshop? ,,Dat was in de middeleeuwen...”, mijmert Wilfred Top. ,,Daar moeten we eigenlijk een beetje naar terug’’, zegt de afvalcoach van de gemeente Leusden. ,,Wat recycling betreft dan, hé.”