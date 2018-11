Winterkost voor echte kerels: de onvolprezen spareribs

November 2018 is dé feestmaand van het Nederlandse culinaire leven, dat u het even weet. Het begon twee weken geleden met de opening van De smaak te pakken in het Gorcums Museum, een fraaie tentoonstelling van Nederlands kunst over voedsel nog een halfjaar te bezoeken).



Deze maand staat ook in het teken van Nederland Leest, het jaarlijkse feestje van de Openbare Bibliotheken. Alle biebleden kunnen gratis het boek Je bent wat je leest afhalen, waarin koks, schrijvers, wetenschappers én een columnist van deze krant nieuwe stukken hebben gebundeld over ons voedsel. Wat doen we aan verspilling? Wat is de invloed van technologie op onze maaltijd? Wat doen we de aarde aan met onze vreetlust? Waarom vinden we lekker wat we lekker vinden? Er worden 250.000 exemplaren weggegeven, dus haast u.