Witlof en bloemkool: jongeren eten het amper meer

Veel liefde lijken Nederlanders voor groenten niet te koesteren, is de conclusie van culinair auteur Mari Maris als ze het lijstje ziet van de top 10 van groenten die wij Nederlanders het vaakst kopen. Onderzoeksbureau GfK zette op verzoek van deze site de meest verkochte groenten op een rijtje.

Quote Waar is de andijvie? Dat was vroeger een geliefde groente Lizet Kruyff, culinair historica Tomaten (eigenlijk een vrucht maar in de groentebranche telt die als groente), uien en komkommers vormen de top 3. Paprika’s en wortels komen er direct achteraan. ,,Het lijkt of we vooral rauwkosteters zijn. Salade geldt ook als groente”, aldus Maris die groenteboerin is en kookboeken schrijft. ,,Het lijstje ziet eruit alsof groente verplicht is. Zo van: oh ja, we moeten ook nog wat met groente. Er spreekt weinig plezier uit.”



Ook bij culinair historica Lizet Kruyff zinkt de moed in de schoenen bij de top 10. De tomaten, uien en paprika’s kan ze plaatsen, dat zijn ingrediënten voor veel eenpansmaaltijden. ,,Makkelijk en niet duur. En ze worden gegeten door alle etnische groepen.”

Beide groentenexperts valt op dat de zakken wokgroenten en de zakken gemengde sla op nummer 7 en 8 staan. ,,We zijn kennelijk best lui”, signaleert Maris. ,,Ik proef ook dat het mede komt door het aanbod: dit zijn producten die makkelijk schuiven. Ik proef de handel”, zegt Kruyff. ,,Waar is de andijvie? Dat was vroeger een geliefde groente.”

Spruiten

Thuiskoks onder de 40 jaar gooien allang niet meer wekelijks bloemkool, spruiten of witlof in hun pannen, zo blijkt als je inzoomt op de cijfers. ,,Onder de 60 jaar zien we deze groenten niet terug in de top 10", aldus Norman Buysse van GfK. ,,Het zijn zogezegd de vergeten groenten van de toekomst. Er zal dus geïnnoveerd moeten worden, denk aan spruitjes in andere kleuren. En gecommuniceerd: recepten delen, uitleggen hoe je groente lekker maakt. Anders sterven deze groenten op den duur uit.”



Heel gek, zegt Kruyff, over de witlof die op nummer 4 staat bij 60-plussers, maar niet in de top 10 voorkomt van de jongere kok. ,,Die witlof, daar is iets mee. Misschien komt het door de grote zakken met vier of zes erin. Dat is te veel voor kleine huishoudens.” Het kan ook aan de vorige generatie liggen, denkt Maris. ,,Het kan de schuld zijn van ouders die de groenten niet goed hebben gekookt. Als je een groente een keer goed klaargemaakt hebt geproefd, dan denk je er heel anders over.”

Top 10 meest verkochte groenten

1. Tomaten

2. Uien

3. Komkommers

4. Paprika’s

5. Wortelen

6. Champignons

7. Roerbak-/wok-/stoofgroenten

8. Gemengde sla

9. Sperziebonen

10. Broccoli

Meest gekocht in 2020, per aantal kopende huishoudens in Nederland

Bron GfK Top 10 meest verkochte groenten van consumenten jonger dan 40 jaar

1. Tomaten

2. Paprika’s

3. Uien

4. Komkommers

5. Wortelen

6. Roerbak-/wok-/stoofgroenten

7. Champignons

8. Gemengde sla

9. Broccoli

10. Sperziebonen Top 10 meest verkochte groenten consumenten ouder dan 60 jaar

1. Tomaten

2. Uien

3. Wortelen

4. Witlof

5. Komkommers

6. Sperziebonen

7. Champignons

8. Bloemkool

9.Spruiten

10. Paprika’s

Kruyff rilt bij de herinnering aan kapot gekookte groenten. ,,Witlof helemaal tot pap gekookt, zo leerde je dat op de huishoudschool. Snotjeseten noem ik dat. Mijn moeder maakt het met kaas en ham. Niet te vreten, mag ik je melden.” Omdat je witlof moeilijk in een zak voorgesneden groenten kwijt kunt, wordt het minder verkocht, vermoedt ze. ,,Het wordt bruin en dan krijg je een onverkoopbaar product.”

Kruyff doet ook veel kennis op in de supermarkt. Ze bekent een fervent mandjesgluurder te zijn. ,,Ouderen kopen veel potjes. Mijn moeder was ook van de blikken en potten. Ik zie veel ouderen worteltjes, erwtjes en kapucijners in potjes kopen en tuinboontjes uit de diepvries. Makkelijk natuurlijk. Ik vraag me vaak af: wat máken mensen dan? Ik vermoed dus vaak gemengde sla en daar dan tomaat en komkommer doorheen. Ik snap het wel: als je hard hebt gewerkt en je moet de kinderen ophalen en vergaderen. Maar je kunt ook sperziebonen in de pan gooien of aardappelen koken.”

Betuttelend

Quote We horen de hele tijd dat we meer groente en fruit moeten eten. Dat moeten is niet oké Mari Maris, culinair auteur Het kan zoveel leuker en gevarieerder, zegt Maris. ,,We horen de hele tijd dat we meer groente en fruit moeten eten. Dat moeten is niet oké. Het is zo betuttelend. Als je niet een beetje plezier in koken hebt, wordt het niks.” Als je de basisbeginselen snapt, dan kun je zoveel, mijmert ze. ,,Je hoeft met groente zo weinig te doen. Even door de pan en een beetje citroen eroverheen. Dan is het al wat.”



Een tip: ,,Proef een klein stukje rauw om te weten waar het naar smaakt, dan proef je wat het nodig heeft. Mensen vertellen weleens dat ze groenten in een pan water koken. Dan zeggen ze: het is zo saai. Ja, nogal logisch.” Je kunt groenten ook stomen, roosteren en bakken, dan smaken ze anders. ,,Of gooi de roosjes bloemkool een keer niet allemaal tegelijk in de pan, maar met tussenpozen. Dan heb je drie garingen en drie verschillende smaakjes.”

Het is alweer achttien jaar geleden dat Lizet Kruyff met gelijkgestemden Het Genootschap der Vergeten Groenten oprichtte. ,,Als ik het lijstje zo bekijk, heeft ons initiatief niet veel geholpen”, zegt ze. ,,Ik denk dat er in gezinnen veel pasta op tafel komt en dat er veel basic wordt gekookt. Veel kinderen zeggen natuurlijk ook ‘lussiknie’. Ik geef het ouders te doen. Ik snap het wel.”

Kruyff raadt thuiskoks aan om inspiratie op te doen. ,,Je hoeft niet alles zelf te bedenken.” Zelf heeft ze mazzel dat ze tweeduizend kookboeken heeft, maar ze is ook dol op nieuwe tips van Yotam Ottolenghi en Nigel Slater. Die toveren met groenten. Op de Britse site The Guardian geven ze hun tips en recepten prijs. ,,En in Nederland vind ik Vette Sletten erg goed. Die volg ik op Twitter.”

