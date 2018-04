Witte chocoladevla met dulce stengels

Bereidingswijze:

- Ontdooi het bladerdeeg.

- Maal de hazelnoten fijn in het bakje van de staafmixer.

- Bestrijk voor de dulce-stengels de plakjes bladerdeeg met een dun laagje dulce de leche en bestrooi met gemalen hazelnoten.

- Leg de plakjes deeg met de besmeerde kanten op elkaar en druk ze voorzichtig op elkaar.

- Kluts het ei, bestrijk het bladerdeeg ermee en bestrooi met gemalen hazelnoten.

- Snijd het deeg in dunne gelijke banen, pak de uiteindes vast en draai ze zodat het een soort wokkel wordt.

- Leg de wokkels op een met bakpapier beklede bakplaat en bak circa 20 minuten in de oven op 200 °C.