Woede bij grootste kroegbaas van Nederland: 'Zo gaat de horeca in ons land kapot!'

De grootste en meest invloedrijke kroegbaas van Nederland vindt het een ‘onbegrijpelijk staaltje symboolpolitiek’ dat de horeca in de grote steden eerder de deuren moet sluiten als gevolg van een toename van het aantal coronabesmettingen. Horecatycoon Laurens Meyer voorziet een ramp voor diverse cafés en kroegen. ,,Het houdt maar niet op. De horeca in Nederland gaat op deze manier kapot.”

Het kabinet en de regio’s, waar het coronavirus het meeste opspeelt, zijn het vanavond eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen. Vooral studenten en andere jongeren zijn aantoonbaar verspreiders van het coronavirus, doordat ze - vaak zonder inachtneming van de coronaregels - bijeenkomen in kroegen.

Laurens Meyer, die vrijwel in iedere grote Nederlandse stad een horecagelegenheid uitbaat, schrikt als deze site hem met de nieuwe maatregelen confronteert. ,,Wat een geweldig verhaal weer”, zegt Meyer cynisch. ,,Ze hebben het weer voor elkaar hoor: de horeca heeft het weer gedaan! Het is ongelooflijk. Wat een volslagen, ongenuanceerde onzin is dit weer. Maar ja, het bekt vast lekker voor de politici in Den Haag.”

Een trap na

Het kabinet voerde overleg met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s in de Randstad waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze regio’s worden de nieuwe maatregelen dan ook van kracht.

Volgens Meyer geeft het kabinet de ‘hardwerkende horeca-ondernemer’ een trap na met deze nieuwe maatregelen. ,,Den Haag weet als geen ander dat juist de horeca alles op alles zet om het aantal besmettingen zo veel mogelijk te beperken. Als ze nou eens met feiten konden aantonen dat het virus zich vooral in kroegen verspreidt. Maar dat kunnen ze niet. Nee, ze sluiten liever om 00.00 uur een horecagelegenheid. Denken ze dat de jeugd dan stopt? Natuurlijk niet, die feesten verder, in misschien wel minder goed geventileerde ruimtes. Het raakt allemaal kant noch wal.”

Machteloos

Meyer, eigenaar van ruim 50 kroegen verspreid over het land, kan het met de ‘beste wil van de wereld’ niet begrijpen. ,,De horeca in Nederland moet kapot, dat lijkt tegenwoordig de achterliggende gedachte in Den Haag. Met virusbestrijding heeft dit niets te maken.” Hij slaat opnieuw een diepe zucht. ,,Het wordt echt steeds gekker hier. Machteloos, zo voelen wij ons.”

Morgen worden meer details over de maatregelen bekendgemaakt. Dan is er aan het begin van de avond weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine aanvullende maatregelen.

Cijfers in Nederland

De laatste dagen loopt het aantal besmettingen snel op. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over de stijging. Donderdag werden 1756 besmettingen gemeld en dat komt neer op 10,1 positieve tests op elke 100.000 mensen. Het is de eerste keer dat dit aantal boven de 10 uitkomt. Bij 7 besmettingen op 100.000 mensen gaan alarmbellen af.

In de betreffende regio’s ligt dat getal nog veel hoger: in Amsterdam-Amstelland zit het inmiddels boven de 27, in Rotterdam ruim 19 en in Haaglanden ruim 16.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis.