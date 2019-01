Woede om Franse minister die wijn ‘ander soort alcohol’ noemt

,,Wijn is geen alcohol zoals andere alcoholhoudende dranken’’, zei Didier Gauillaume tegen de tv-zender BFMTV. ,,Alcoholverslaving is een reëel probleem, vooral onder jonge mensen die binge-drinken’’, zei Guillaume. ,,Alcoholisme is echt een probleem, maar ik heb nog nooit een jongere gezien die na een discotheekbezoek dronken thuiskomt omdat hij te veel côtes du Rhône had gedronken. Ze drinken mixdrankjes, of sterke drank’’, aldus Guillaume.

Verslaving

In Nederland wordt stevig gedronken: 11,5 procent van de volwassen mannen drinkt meer dan 21 glazen per week. Deze mannen zijn overmatige drinkers volgens het RIVM. 11 procent van de mannen drinkt zelfs 6 of meer glazen per dag: dit zijn zware drinkers.



Bij de vrouwen geldt een andere norm (overmatig is 14 glazen of meer per week en zwaar is 4 glazen of meer per dag). 7 procent van de volwassen Nederlandse vrouwen is een overmatige drinker en 7 procent is zware drinker.